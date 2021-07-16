ПСБ: Северстали сегодня окажет слабеющему российскому рынку акций поддержку

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

На мировых рынках вчера сохранился консервативный настрой. Индексы развитых и развивающихся рынков (MSCI World: -0,5%; MSCI EM: +0,8%) вновь не показали единой динамики, - сегментированности спроса на рискованные активы способствовали сохраняющаяся крепость доллара и откат рыночных инфляционных ожиданий по США, а также дальнейший откат нефтяных котировок. Неплохая отчетность Morgan Stanley была встречена инвесторами нейтрально, впрочем, давление на акции финсектора ослабло. В целом можно констатировать, что ведущие банки представили сильные результаты, однако дали весьма осторожный прогноз на будущее, что заставляет опасаться сдержанной реакции на финотченость и в других секторах. Вероятно, отчасти эти опасения и выступили причиной фиксации прибыли в акциях hi-tech (Amazon: --1,4%; NVIDIA: -4,4%; Twitter: -3,1%; НР: -1,7%; Intel: -1,3%), представляющих результаты своей деятельности в последней декаде месяца. В результате, хотя акции нефтегазового сектора и стали аутсайдерами торгов в США, технологический NASDAQ Composite (-0,7%) снизился и откатился от исторических максимумов чуть сильнее S&P500 (-0,3%). Вчерашняя статистика по США не сильно разошлась с прогнозами, не особо оказав влияние на ход торгов.

По состоянию на утро пятницы ситуацию на мировых рынках мы оцениваем как слабо негативную: рынки Азии преимущественно под небольшим давлением, как и цены на нефть, фьючерсы на американские индексы – в символическом «минусе». Сегодня выходят данные по розничным продажам в США и предварительное значение индекса потребительского доверия в стране от университета Мичигана, которые, по нашему мнению, и определят настроения на рынках к концу дня.

Индекс МосБиржи (-0,9%) по итогам четверга продолжил достаточно резко откатываться и протестировал отметку 3800 пунктов. Близость к завершению сезона дивидендных «отсечек» (сегодня без учета дивидендов начнут торговаться «префы» Транснефти, в понедельник – акции Сургутнефтегаза), традиционный летний дефицит внутренних идей и снижение нефтяных котировок способствуют развитию коррекционных настроений. Вчера аутсайдерами стали акции нефтегазового сектора (Татнефть: -3,2%; Сургутнефтегаз: -2,7%; ЛУКОЙЛ: -2,1%; НОВАТЭК: -1,9%), отыгрывающие движения на рынке нефти, а также акции электроэнергетики, где ввиду дивидендной «отсечки» бумаги ФСК потеряли 8,3%. Лучше рынка смотрелись «фишки» сталелитейного сектора, вернувшиеся к росту в ожидании сегодняшней публикации квартальных результатов Северстали (+1,7%), ожидаемых столь же хорошими, как и у НЛМК (+1,08%) и ММК (+1,2%). Из прочих бумаг отметим попытку отскока после двухдневного падения акций TCS Group (+1,4%) и позитивную реакцию рынка на операционные результаты Детского Мира (+0,8%).

Невнятный внешний фон заставляет нас опасаться сохранения в течение первой половины торгов пятницы давления продавцов. Мы рассчитываем, что индекс МосБиржи сегодня будет проторговывать диапазон 3750-3800 пунктов, но в случае стабилизации на товарных рынках может завершить неделю у отметки 3800 пунктов. Из внутренних новостей отметим отчетность Северстали, а также публикацию операционных результатов Алроса и Х5, - рассчитываем, что они будут сильными и окажут определенную поддержку общерыноному сантименту.