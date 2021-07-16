ПСБ: Сегодня ожидаем, что доллар останется в диапазоне 73,5 – 75,5 рублей

Индекс МосБиржи сохранится в зоне 3750-3800 пунктов, но в случае стабилизации на товарных рынках может завершить неделю у 3800 пунктов

До заседания ЦБР по ставке 23 июля ожидаем, что 10-летние ОФЗ останутся в диапазоне доходности 7,10 — 7,30% годовых

Детский мир (ДЕРЖАТЬ) во 2 кв. увеличил общий объем продаж (GMV) на 32,2% до 41,9 млрд руб. (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы нейтрально смотрим на операционные результаты компании: рост показателей во многом связан с эффектом высокой базы относительно 2 кв. 2020 г. Это также подтверждается уменьшением доли онлайн-продаж в общем обороте (во 2 кв. 2020 г. был всплеск связанный с карантинными ограничениями). Сохраняем целевой уровень 162 рубля за акцию.

Сеть медцентров EMC оценили в 1,125 млрд долл. в рамках IPO (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы считаем, что компания справедливо оценена рынком и имеет потенциал роста сопоставимый рынку частных клиник в России на уровне 7-8% в год. Free float в 44% находится на достаточно высоком уровне и может позитивно сказаться на ликвидности акций.

ПАО «Промсвязьбанк»