Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 июля: 4 371,5498 руб/1 г золота и 62,5300/1 г серебра ЦБ РФ с 16 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 371,5498 руб.

1 грамм серебра - 62,5300 руб.

1 грамм платины - 2 729,8301 руб.

1 грамм палладия - 6 700,5000 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 50,8200 р. (1,18%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1600 р. (0,26%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 75,0300 р. (2,83%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 29,4502 р. (0,44%) . dims

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