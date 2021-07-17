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ПСБ: Северсталь представила cильные результаты по итогам 2 квартала 2021

Северсталь представила исторически сильные финансовые результаты по итогам 2 квартала 2021 г. Мировой спрос на сталь способствовал уверенному росту бизнеса: выручка компании с прошлого года увеличилась более чем на 31%, а EBITDA - более чем в 2 раза, достигнув показателей 2008 года, отмечают аналитики ПСБ:

– Показатель рентабельности по EBITDA вырос до 54,4%. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды по итогам отчетного периода в размере 84,45 руб./акцию, что соответствует доходности около 5%. Из настораживающих моментов отметим, что компания дала осторожный прогноз на следующий квартал, прогнозируя коррекцию цен. Мы ожидаем плавного ухудшения ценовой конъюнктуры рынков сбыта, и полагаем, что Северсталь способна сохранить привлекательный дивидендный профиль. По нашим оценкам, по итогам года, даже с учетом ожидаемого замедления темпов роста и введения временных экспортных пошлин, дивдоходность может достичь 14%. Рост чистой прибыли в 4 раза позволит ощутить коррекцию не так драматично, соблюдая интересы инвесторов. Мы сохраняем умеренно позитивный взгляд на акции Северстали, оставляя нашу оценку справедливой цены на уровне 1970 руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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