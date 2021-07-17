Росбанк: Индексам пока не хватило «топлива» для нового роста

Индексам пока не хватило «топлива» для нового роста, отмечают аналитики Росбанка.

Дебаты рынка и американских властей об июньском всплеске инфляции в совокупности с опасениями третьей волны пандемии отвернули S&P 500 (-0.3%) от недавних рекордов. Европейский индекс Stoxx 600 откатился на 0.9%. Азиатские рынки пока не показывают единого направления движения, ощущая выборочную поддержку от обсуждения послаблений для IPO компаний на бирже Гонконга.

Базовые ставки: Доходность UST’10 стабилизируется вокруг отметки 1.32% годовых (-1 бп), после снижения до 1.29% накануне. Глава ФРС ФРС США Дж.Пауэлл вчера вновь подчеркнул транзитный характер инфляции и способность регулятора «держать руку на пульсе», при этом обсуждение параметров монетарных стимулов остается ключевым вопросом 28 июля.

Сырьевой рынок: Стоимость нефти Brent снизилась до $73/барр. Нефтетрейдеры взвешивают риски от переговоров по смягчению условий сделки ОПЕК+ для ОАЭ, опасаясь схожих требований от Ирака, что может затянуть принятие финального соглашения. Золото продолжает осваивать диапазон $1820-1835/тр.унц., ощущая поддержку отрицательных реальных процентных ставок.

Мировые валюты: Курс EUR/USD вернулся к 1.1800. Боковик на валютном рынке сохраняется, однако в преддверии июльского заседания ЕЦБ (22 июля) поступает все больше сигналов о том, что новые принципы монетарной политики в Европе могут увеличить длительность программ стимулирования (изменив их композицию). В условиях, когда европейская инфляция заметно отстает в своем восстановлении от американской, это может привести к понижению прогнозной траектории по курсу EUR/USD.

Макроэкономика: Пересматриваем прогноз по действию Банка России 23 июля в пользу более «сбалансированного». Предположим, некто предложил игру в дартс: не видя мишени, вы кидаете дротик в одно из четырёх возможных решений регулятора на предстоящем заседании (повышение на 25 / 50 / 75 / 100 бп). Ведущий называет ближайшее к месту число, и вы должны угадать итоговое решение. Конечно, если названы 2 / 7 / 1, то решение очевидно. Если назван 0, то уже возникает проблема выбора: +50 бп или +100 бп (или 0 бп, если усложнить сценарием с неизменной ставкой). Если названа 5, задача выбора также выглядит крайне трудной: +25 бп / + 50 бп или +75 бп. При этом мастерство отдельного бросающего в этой игре не имеет никакого значения, ровно как и мастерство «среднего» игрока по выборке. Остается надеяться на тон или сигналы ведущего – однако и здесь нет никакой четкости, так как ему приходится полагаться на мнения полевых судей, которые расходятся.

В этой игре мы стартовали от гипотезы в +25 бп, плавно перешли к +50 бп (недооценив июньские данные по инфляции) и сейчас готовы остановиться на +75 бп. Кардинально новых данных (кроме весьма неплохой недельной инфляции) не поступило, за исключением довольно «ястребиного» комментария. Восстановление экономической активности немного замедлилось в мае, но общая динамика почти во всех отраслях (кроме сферы услуг) уже вышла на допандемийные уровни. При этом медианная инфляция по выборочным категориям (без учета наиболее волатильных компонент) показала признаки стабилизации, а сезонно сглаженная инфляция, рассчитанная по всему спектру товаров и услуг, – признаки замедления. На этом можно было бы заключить, что новых «сюрпризов» с июньского заседания не произошло и можно смело выбрать +50 бп (держа в уме при необходимости еще +25 бп или +50 бп в сентябре).

Однако нас насторожил комментарий о видении экспертами Банка России краткосрочной нейтральной процентной ставки. Эксперты рассуждают о реальной нейтральной процентной ставке 1-2%, и в противовес добавления целевой инфляции (что приводит нас к номинальной нейтральности на уровне 5.0-6.0%) они рассуждают о добавлении текущей инфляции (выше 6.0%), что арифметически намекает на более высокие уровни. Ситуацию спасает рекомендательный характер рассуждений, потому как текущий уровень цен остается под влиянием «слома сезонной» ценовой модели. Кроме того, не стоит списывать со счетов мнение о «транзитном» характере инфляции и весьма убедительную выжидательную позицию ведущих центральных банков на фоне роста инфляции в зоне их ведения, подкрепляемую коррекцией цен на древесину (-70% с середины апреля, -4.0% г/г).

Тем не менее, выбор постепенно смещается в пользу +75 бп, так как инфляция при текущей траектории в лучшем случае замедлится до 5.5% г/г, а не до 5.0% г/г, как мы полагали ранее. Кроме того, инфляция будет оставаться повышенной в период с июля по август (вероятно, в диапазоне 6.4-6.8% г/г) и пойдет на спад лишь в осенне-зимний период, и в этой ситуации регулятор будет склонен «повысить раньше и меньше, чем позже и сильнее». Следовательно, в соответствии с текущим трендом (без учета гипотетических сюрпризов) ужесточение политики будет смещенно в пользу июльского заседания, и ничего лучшего чем разделить доступный маневр (100 бп) в пропорции 1 к 3 предположить крайне сложно (опять же кроме патологической тяги к «пятеркам» и желании видеть какую-то последовательность действий с 25 бп на сентябрьском заседании в уме).