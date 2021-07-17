«Фридом Финанс»: В ожидании новых драйверов роста

Аналитики «Фридом Финанс»:



15 июля американские фондовые площадки закрылись преимущественно в красной зоне. S&P 500 упал на 0,33%, до 4 360,03 пункта. Nasdaq также снизился на 0,70%, а вот Dow Jones прибавил 0,15%. Лидерами роста стали компании коммунальных услуг (+1,19%), нециклических потребительских товаров (+0,42%) и финансового сектора (+0,38%). В аутсайдерах оказались энергетический (-1,41%) и ИТ-сектор (-0,84%). Акции «роста» в целом выглядели хуже бумаг «стоимости» после нескольких дней опережающей динамики.

United Community Banks, Inc приобретет акции Reliant Bancorp (RBNC: +6,4%).

Две крупнейшие системы госпиталей США не будут вводить пациентам новое спорное лекарство от болезни Альцгеймера Aduhelm компании Biogen (BIIB: -6,8%).

NortonLifeLock (NLOK: -3,9%) ведет переговоры о покупке Avast.

Сегодня на мировых фондовых площадках наблюдается смешанная динамика. Рынок находится в ожидании нового катализатора.

После выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла инвесторы не получили новых оценок ситуации с инфляцией и новой информации относительно сокращения плана покупки активов (сейчас объем программы составляет $120 млрд в месяц). Таким образом, общерыночный консенсус по-прежнему предполагает, что регулятор объявит о начале сворачивания программы QE в августе-сентябре и приступит к реализации этого плана в конце 2021 — начале 2022 года. FOMC проведет еще один раунд обсуждений на заседании 27-28 июля.

Рынок труда продолжает восстанавливаться. Опубликованные данные по заявкам на пособие по безработицы отразили снижение этого показателя до нового минимума — 360 тыс., что совпало с прогнозом аналитиков.

В фокусе внимания инвестсообщества — план расходов на «мягкую инфраструктуру» в размере $3,5 трлн, представленный демократами на этой неделе. Подготовка законопроекта еще не завершена, но лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что голосование по этому вопросу запланировано на 21 июля.

Накануне азиатские фондовые площадки продемонстрировали разнонаправленную динамику. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,27%, китайский CSI 300 снизился на 1,11%, японский Nikkei 225 опустился на 0,98%. EuroStoxx 50 теряет 1,05%. Фьючерс на S&P 500 растет на 0,04%.

Аппетит к риску умеренный. Доходность 10-летних трежерис повышается до 1,317%. Цена на фьючерс Brent опускается до $73,04 за баррель. Золото торгуется вблизи отметки $1825 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4330–4380 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные по розничным продажам за июнь (прогноз: -0,5% против -1,3% месяцем ранее) и по розничным продажам без учета автомобилей за июнь (прогноз: 0,4% против -0,7% месяцем ранее).

Индекс настроений от Freedom Finance повысился до 64 из 100, отражая позитивный настрой рынков в преддверии публикации данных по розничным продажам.

Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка немного скорректировался от достигнутых ранее максимумов. На дневном и недельном графике по индикатору RSI формируется «медвежья» дивергенция, поэтому риск коррекции растет. Сигнал к краткосрочной фиксации позиций может образоваться, если MACD перейдет в отрицательную зону. Ближайшая значимая поддержка располагается на уровне 4290 пунктов.

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