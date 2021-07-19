Райффайзенбанк: доля акций в портфелях розничных инвесторов за полгода выросла почти вдвое

Частные инвесторы стали менее консервативными в выборе стратегий, показало исследование Райффайзенбанка. Популярность облигаций снизилась, а интерес к акциям значительно вырос.
За первое полугодие 2021 года доля акций в портфелях клиентов выросла с 26,5% до 44,6%. А доля облигаций снизилась с 68% до 52%. Интерес к различным фондам сократился — сейчас они занимают в среднем 3% портфелей розничных инвесторов, тогда как на конец 2020 года их доля составляла 5,5%.
Топ инструментов по объему в портфеле почти полностью состоит из облигаций — это евробонды
Самыми популярными акциями по объему торгов стали Tesla, Норникель и Яндекс.
На Московской бирже клиенты в первом полугодии 2021 года активнее всего торговали акциями Норникеля, Яндекса и Газпрома, в то время как в 2020 году тройка лидеров включала обыкновенные акции Сбера, Газпром и Яндекс.
«Стратегии инвесторов всего за полгода заметно изменились — рост доли акций означает большую толерантность к риску. Но мы надеемся, что в будущем интерес к БПИФам и ETF будет расти — это позволит клиентам формировать более диверсифицированные стратегии и эффективнее управлять портфелем. Инвестиции — это долгосрочный процесс, а использование фондов позволяет легко стабилизировать уровень риска за счет вложений в целые сектора экономики», — отметил Эдуард Данилов,