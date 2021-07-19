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Райффайзенбанк: доля акций в портфелях розничных инвесторов за полгода выросла почти вдвое

Частные инвесторы стали менее консервативными в выборе стратегий, показало исследование Райффайзенбанка. Популярность облигаций снизилась, а интерес к акциям значительно вырос.

За первое полугодие 2021 года доля акций в портфелях клиентов выросла с 26,5% до 44,6%. А доля облигаций снизилась с 68% до 52%. Интерес к различным фондам сократился — сейчас они занимают в среднем 3% портфелей розничных инвесторов, тогда как на конец 2020 года их доля составляла 5,5%.

Топ инструментов по объему в портфеле почти полностью состоит из облигаций — это евробонды Россия-28ВЭБ-23Газпром-34 и Россия-47. Единственной акцией в топ-5 стал Газпром.

Самыми популярными акциями по объему торгов стали Tesla, Норникель и Яндекс.

На Московской бирже клиенты в первом полугодии 2021 года активнее всего торговали акциями Норникеля, Яндекса и Газпрома, в то время как в 2020 году тройка лидеров включала обыкновенные акции Сбера, Газпром и Яндекс.

Топ-3 акций на американских биржах за полгода полностью сменился. В 2020 году его составляли акции Boeing, Tesla и Apple, по итогам первого полугодия 2021 — ETF на индекс S&P500, Alibaba и Tilray.

«Стратегии инвесторов всего за полгода заметно изменились — рост доли акций означает большую толерантность к риску. Но мы надеемся, что в будущем интерес к БПИФам и ETF будет расти — это позволит клиентам формировать более диверсифицированные стратегии и эффективнее управлять портфелем. Инвестиции — это долгосрочный процесс, а использование фондов позволяет легко стабилизировать уровень риска за счет вложений в целые сектора экономики», — отметил Эдуард Данилов, вице-президент отдела брокерского обслуживания Райффайзенбанка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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