«Открытие»: Главным беспокойством для рынков остаётся инфляция

Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям, аналитик «Открытие Research»

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России негативный.

• Индексы Азии в минусе, как и большинство сырьевых контрактов. Доллар укрепляется против основных валют и валют риска.

• Фьючерсы на основные индексы США также указывают на падение от 0,25% в NASDAQ до 0,45% в Dow Jones.

• Индекс МосБиржи может снизиться в начале дня до 3750 пунктов при ослаблении рубля в пределах 0,2%-0,4%.

Итоги прошлой недели

За прошедшую неделю индекс МосБиржи снизился с 3855,31 п. до 3770,15 п., а РТС с 1635,04 п. до 1603,10 п. Пара EUR-USD снизилась с $1,1879 до $1,1808. Пара USD-RUB снизилась с 74,36 до 74,07, а EUR-RUB с 88,33 до 87,49. Нефть Brent подешевела за неделю с $75,55 до $73,59 за баррель. Золото на Comex выросло с $1810,60 до $1815 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust снизились с 1040,19 тонн до 1028,55 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 упал с 4369,55 п. до 4327,16 п.

Прошедшая неделя оказалась весьма нервной. Главным беспокойством для рынков остаётся инфляция, которая разгоняется по всему миру. В США инфляционные ожидания на год выросли до 4,8%, а текущая инфляция зашкаливает данный показатель. Индекс потребительских цен достиг 5,4% в июне. Период квартальных отчётов также начался весьма неоднозначно. Похоже, что инвесторы пользуются сильной отчётностью в качестве повода для фиксации прибыли. Компаниям будет весьма сложно показать более впечатляющие цифры в будущем. Нефть на текущей неделе заметно подешевела на ожиданиях увеличения предложения ОПЕК+ и новостях о возвращении некоторых ограничительных мер в ряде стран из-за распространения Delta штамма COVID-19. В ОПЕК+ договорились о постепенном повышении добычи, но оно далеко не столь масштабное, как могли предположить участники рынка. Впереди новая неделя и статистика, как за II квартал, так и за июнь.

События предстоящей недели

Макроэкономических событий в понедельник будет немного. Разве только можно выделить данные по объёмам строительства в еврозоне. В России будут ждать решение лондонского суда по экстрадиции Олега Тинькова.

Сингапур во вторник отмечает Хари райя пуаса. Япония опубликует статистику по инфляции. Ожидается, что базовый индекс потребительских цен ускорит свой рост до 0,2% в годовом выражении по сравнению с 0,1% в мае. В Австралии опубликуют протокол заседания Резервного Банка. Народный Банк Китая примет решение по ставкам, но изменений не ожидается. Германия опубликует данные по ценам производителей. Ожидается, что в июне их темп вырос до 8,5% с 7,2% в мае. Далее цифры по счёту текущих операций еврозоны за май. В США статистика новых строительств и разрешений на них. Закроет день отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов. В России статистика розничных продаж за июнь (ожидается годовой рост на 12%). Также выйдут данные по безработице за июнь и росту реальных зарплат в мае. «Русгидро» предоставит операционную отчётность за II квартал. Московская Биржа начнёт торги опционами на SPDR S&P500 ETF Trust.

Япония начнёт среду с публикации статистики по экспорту и импорту в июне. Ожидается рост экспорта на 46,2%, а импорта на 29%. Также будет опубликован протокол заседания Банка Японии. В Австралии выйдут данные по розничным продажам. В США Минэнерго сообщит данные по запасам нефти и нефтепродуктов.

Япония в четверг отмечает День моря. Главным событием дня будет заседание ЕЦБ по ставке, но изменений в денежной политике не ожидается. Впрочем, европейский регулятор может уточнить параметры программы покупки активов. Далее в США индекс национальной активности ФРБ Чикаго, первичные обращений за пособием по безработице, продажи на вторичном рынке жилья, а также индекс опережающих экономических индикаторов. В этот день также состоятся размещения казначейских обязательств США, включая 10-летние бумаги. В России выйдет статистика по промышленному производству, которое могло показать годовые темпы роста на уровне 10,1% в июне. Отчётность по МСФО предоставят ММК и НЛМК, а также советы директоров компаний дадут рекомендации по дивидендам.

Япония в пятницу вновь отдыхает по случаю Дня спорта. Великобритания может сообщить о росте розничных продаж за июнь на 0,5%. Также в этот день публикуются предварительные индексы деловой активности в производстве и сфере услуг по различным странам. Ожидается, что сводный индикатор еврозоны поднимется до 60,0 п. с 59,5 п. в июне. В Великобритании сводный индикатор мог снизиться до 61,9 п. с 62,2 п. в июне. В США индекс производственной активности мог снизиться до 61,9 п. с 62,1 п. в июне, а в сфере услуг повыситься до 64,8 п. с 64,6 п. в июне. Закроет день статистика от Baker Hughes по активным буровым. В России ЦБ РФ проведёт заседание совета директоров, на котором может повысить ставку до 6,0% с 5,5%. «Распадская» опубликует операционные результаты за II квартал.

Инфляция и вирус беспокоят Азию

Новая неделя началась для рынков негативно. Азиатские индексы снижались вслед за Wall Street, где в пятницу доминировали продавцы. По-прежнему главные страхи инвесторов связаны с инфляцией и распространением новых штаммов коронавируса.

• В Японии рынок был под давлением. Nikkei 225 приблизился к 200-дневной скользящей. Основные потери рынку обеспечивали бумаги производителей полупроводников, что в условиях глобального дефицита микросхем кажется весьма странным. Бумаги Tokyo Electron теряли более 2%, а Advantest почти 1,5%. Олимпийские игры начнутся лишь в следующие выходные, а организаторы уже обнаружили COVID-19 на территории олимпийской деревни.

• Южнокорейский рынок также торговался в минусе. Меры социальной дистанции были расширены за пределы Сеула на фоне продолжающегося распространения Delta штамма коронавируса. Под давлением также были производители полупроводниковой продукции. Акции Samsung Electronics теряли более 1%, а SK Hynix около 2%.

• Ситуация на Forex преимущественно развивалась в пользу доллара. Индекс доллара повышался на 0,03% до 92,71 п. Низкие аппетиты к риску основываются на растущем распространении новых штаммов коронавируса, против которых существующие вакцины имеют более низкую эффективность. Ежедневно в мире заражаются более полумиллиона человек, что возвращает ситуацию на несколько месяцев назад. В Великобритании с понедельника отменяют все социальные ограничения и многие полагают, что это способно привести страну к новому тотальному карантину в будущем. К примеру, в Голландии сняли все ограничения и всего за две недели число новых случаев взлетело с 500 до 10 тыс. Валюты риска AUD- CAD, NZD слабели в пределах 0,2% против доллара США. Потери британского фунта и иены составляли около 0,1%.

По состоянию на 8:30 мск:

• NIKKEI 225 - 27650,44 п. (-1,26%),

• Hang Seng - 27527,13 п. (-1,71%),

• Shanghai Composite - 3523,80 п. (-0,44%).

Соглашение ОПЕК+ продолжает жить

Нефть начала новую неделю со снижения, реагируя на достижение компромисса в рамках ОПЕК+ и очередные карантинные меры в Азии.

• Участники соглашения ОПЕК+ согласовали новые квоты с мая будущего года для ряда членов, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию, Россию, Кувейт и Ирак. Само соглашение продлено до конца 2022 года и предусматривает увеличение производства на 400 тыс. бар. Ежемесячно.

• Непосредственная реакция рынка на достижение компромисса в ОПЕК+ была негативной. Однако в Goldman Sachs считают это временным явлением. В частности, аналитики банка отмечают, что в соглашении есть два важных момента. Во-первых, увеличение производства с августа будет незначительным и это продолжит поддерживать дефицит предложения. Во-вторых, участники соглашения обращают внимание на необходимость сохранения повышенных резервных мощностей в будущем на фоне слабых инвестиций в развитие отрасли в последние годы. Goldman Sachs сохраняет прогноз по Brent на уровне $80 текущим летом и $75 в 2022 году и даже видит потенциал более высоких цен. Однако риском для рынка является распространение Delta штамма коронавируса. Соответственно, риски нефти вновь смещаются на сторону потребления.

По состоянию на 8:45 мск:

• Brent - $72,84 (-1,02%),

• WTI - $70,73 (-1,16%),

• Золото - $1811,9 (-0,17%),

• Медь - $9445,74 (-0,89%),

• Никель - $19120 (+0,26%).