ПСБ: В отсутствие улучшения внешнего фона индекс МосБиржи уже в начале недели может опуститься к зоне 3680-3700 пунктов

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Ситуация на мировых рынках продолжает ухудшаться. По итогам пятницы индексы развитых и развивающихся рынков (MSCI World: -0,6%; MSCI EM: -0,6%) перешли к синхронному снижению в условиях крепкого доллара и сохранения давления на товарных рынках. Не оказала поддержку и статистика по США. Хотя розничные продажи в стране по итогам июня оказались заметно лучше ожиданий (выросли на 0,6% м/м; ожидалось снижение на 0,4% м/м), июльское значение индекса потребительского доверия от университета Мичигана заметно упало, составив всего 80,8 пунктов (предыдущее значенийе – 85,5 пунктов,; ожидался, по консенсусу Рейтер, рост) и вернувшись на уровни конца года, указывая на спад оптимизма американцев в условиях завершения программы стимулирования, запущенной Президентом США Дж.Байденом, и всплеска инфляции. В результате в ходе торгов в США в аутсайдеры вышли не только акции сырьевых компаний, но и компаний потребительского сектора и финансовых учреждений. По итогам пятницы основные американские индексы потеряли 0,8%-0,9%, причем индекс S&P500 снизился третий день подряд, завершив торги у внутридневных минимумов.

По состоянию на утром понедельника на мировых рынках сохраняются негативные настроения. Ключевые биржевые индикаторы в Азии снижаются, фьючерсы на американские индексы – снижаются в пределах 0,4%, фьючерсы на ведущие европейские индексы – 0,6%-0,8%. Мы ждем сегодня сохранения коррекционного настроя на рынках, - настораживающие данные по потребительской активности и прогнозы американские банков прошлой недели заставят инвесторов с осторожностью ожидать новостей с сезона корпотчетности в США. Его тональность и определит настроения на рынках в ходе наступающей недели, тем более, что важные экономические данные выйдут лишь в пятницу (предварит. PMI по ЕС и США). В центре внимания в ближайшие дни, по нашему мнению, будет hi-tech, - сегодня ночью свои квартальные результаты и вью на концовку года представит IBM, в последующие дни – TI, Netflix, Verizon, Intel, Twitter. А также «нефтянка» - на этой неделе отчитаются ведущие представители нефтесервиса (Halliburton, Baker Hughes, Schlumberger).

Индекс МосБиржи (-0,8%) в пятницу снизился, опустившись «под» отметку 3800 пунктов под давлением продолжающей ухудшаться внешней конъюнктуры и дефицита внутренних идей. Во всех ключевых секторах рынка тенденция к неагрессивной фиксации прибыли преобладала. Лишь акции машиностроения (КАМАЗ: +2,2%; ИРКУТ:+2,4%) и отдельные ликвидные бумаги в электроэнергетике (Юнипро: +2,4%; ТГК-1: +3,7%; Энел Россия: +1,1%) и горнодобывающем и металлургическом (Распадская: +1,3%; ВСМПО-Ависма: +1,7%) секторах показали рост. В аутсайдерах, ввиду дивидендной «отсечки», оказались привилегированные акции Транснефти (-5,2%) акции АЛРОСА (-2,6%) и производителей драгоценных металлов (Полюс: -2,4%; Полиметалл: -2,8%).

Негативный внешний фон, в первую очередь слабость рынка нефти, заставляет нас опасаться дальнейшего развития коррекционных настроений на рынке, с откатом индекса МосБиржи в начале недели к ближайшей значимой зоне поддержки, району 3680-3700 пунктов. Сегодня целью по индексу МосБиржи, по нашему мнению, станет закрепление ниже отметки 3750 пунктов. Сегодня без учета дивидендов начнут торговаться акции Сургутнефтегаза, что также окажет некоторое негативное влияние на рынок.

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