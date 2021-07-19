Росбанк: Индексы взяли паузу для дальнейшего роста

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Индексы взяли паузу для дальнейшего роста. Риски пандемии и угроза возобновления локдаунов в Европе вернули S&P 500 (-0.8%) и Stoxx 600 (-0.3%) в «красную» зону. Азиатские бенчмарки также показывают широкий спектр негативных настроений (-0.2%/-1.7%), как и фьючерсы на акции по обе стороны Атлантики.

Базовые ставки: Доходность 10-летних казначейских бумаг отступила вниз к 1.28% годовых (-4 бп) на фоне роста рисков для восстановления мировой экономики из-за «дельта»-вируса. При этом поддержка казначейских бумаг по-прежнему идет со стороны разворота «рефляционной» стратегии (ожиданий роста долгосрочных ставок), что отчасти резонирует с повторением аккуратной риторики со стороны ФРС.

Сырьевой рынок: Нефть Brent направилась ниже $73/барр. после успешного завершения двухнедельных переговоров ОПЕК+ о наращивании объемов добычи на 400 тыс. барр./день ежемесячно, начиная с августа. Страны сошлись на компромиссном сценарии продления соглашения до 2022 года: ОАЭ, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Росия договорились о взаимном частичном пересмотре целевых квот. Золото продолжает диапазонную торговлю в пределах $1800-1830/тр.унц.

Мировые валюты: Пара EUR/USD продолжила консолидацию вокруг 1.1800. Настрой инвесторов на уход от риска позволил индексу доллара США DXY приблизиться к планке 92.7 п. На этой неделе состоится заседание ЕЦБ (22 июля), от которого будет зависеть, скорее, выбор направления для евро между текущим уровнем и нисходящим движением: регулятор намекает на продление стимулирующих программ и пересмотр принципов монетарной политики.

Настроения локальных рынков

Валютный рынок: Поддержка рубля может оказаться весьма хрупкой. Пара USD/RUB завершила пятницу у отметки 74.0, отыграв 0.4% н/н у доллара на фоне сохраняющейся активности экспортеров в преддверии налоговых дат. При этом, последний этап выплаты дивидендов (третья декада июля) подводит к логическому финалу внутренние потоки (направленные на подготовку выплат и репатриации полученных доходов), преимущественно имевшие положительное влияние на рубль в этом сезоне.

Несмотря на то, что рубль сумел опередить некоторые «сравнимые» пары (южноафриканский рэнд -1.5% н/н, чилийский песо -1.2% н/н), он все же уступил недельное первенство бразильскому реалу (+2.8% н/н) и турецкой лире (+1.6% н/н). За этими расхождениями, очевидно, стоят политические тренды (протесты в ЮАР и президентские выборы в Чили), что позволяет рублю сохранять статус кво, так как сентябрьские выборы в Госдуму маловероятно рассматриваются как фактор риска для рубля.

Одновременно с этим, мы наблюдаем несколько поводов для осторожности в вопросе покупки рубля, ожидая от него диапазон 74.0-75.0 на текущей неделе. За периметром предстоящего решения Банка России (консенсус на 23 июля выглядит сильно раздробленным, хотя многое также будет зависеть и от тональности сигналов регулятора на перспективу), мы наблюдаем охлаждение покупательных настроений на рынке нефти из-за финализации сделки ОПЕК+ и очередных волнений из-за «дельта» штамма. За кадром также развивается оживленная дискуссия на геополитические темы, вызванная статьей В.Путина о желаемых (но далеко не факт, что приемлемые для мировой политической системы) принципа сотрудничества с сопредельными государствами.