«Фридом Финанс»: Фондовые индексы попали под давление

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 16 июля американские фондовые площадки завершили в красной зоне. S&P 500 снизился на 0,75%, до 4 327 пунктов, Nasdaq опустился на 0,80%, Dow Jones — на 0,86%. Лидерами роста вновь стали представители сектора коммунальных услуг (+0,99%), которые обычно пользуются повышенным спросом в периоды ослабления интереса к рисковым активам. Также лучше широкого рынка оказались компании из сегмента здравоохранения (+0,22%). В аутсайдерах был энергетический сектор (-2,76%). В целом инвесторы проявили высокую склонность к фиксации позиций в акциях циклических компаний.

· Moderna (MRNA: +10,3%) 21 июля войдет в индекс S&P 500, где заменит компанию Alexion (ALXN), которая вскоре будет поглощена AstraZeneca (AZN).

· Банк State Street (STT: +2,9%) в отчетности за второй квартал превзошел прогнозы прибыли и AUM, однако чистая процентная маржинальность кредитной организации вызывает опасения.

· Autoliv (ALV: -4,8%) в квартальной отчетности указал на сокращение производства легковых автомобилей из-за нехватки комплектующих, а также на снижение маржи из-за роста затрат на сырье. Прогноз роста выручки на текущий год был ухудшен.

Сегодня на мировых фондовых площадках преобладает негативная динамика. Участников рынка по-прежнему тревожит проблема всплеска инфляции в США, кроме того, они обеспокоены постепенным замедлением экономического роста. Еще одним фактором давления стал распространяющийся в мире штамм COVID-19 «дельта». Из-за этой модификации вируса глобальная заболеваемость 16 июля вновь достигла 600 тыс., что примерно на 50% выше, чем фиксировалось еще в середине июня. В отдельных штатах США с низкой долей вакцинированного населения увеличивается число госпитализаций. Не исключено, что для контроля за эпидемической ситуацией будут вновь вводиться точечные ограничения.

Негативную реакцию инвестсообщества вызвало заявление Джанет Йеллен о том, что за счет предварительного торгового соглашения между США и Китаем разрешить долговременные противоречия между двумя странами не удалось, поэтому в конечном счете оно навредило американским потребителям.

На этом фоне инвесторы делают ставку на защитные активы. В этой связи доходности долгосрочных трежерис сегодня тестируют новые минимумы, а американские индексы в ходе предстоящей торговой сессии могут оставаться под давлением.

· Азиатские фондовые площадки закрылись преимущественно в красной зоне. Гонконгский Hang Seng снизился на 2,23%, японский Nikkei 225 опустился на 1,25%, а китайский CSI 300 прибавил 0,37%. EuroStoxx 50 падает на 2,05%.

· Аппетит к риску слабый. Доходность 10-летних трежерис снижается до 1,25%. Цена на фьючерс Brent опускается до $71,7 за баррель. Золото торгуется вблизи отметки $1805 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4260-4320 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance повысился до 68 из 100, отражая позитивный настрой инвесторов в преддверии публикации отчетности крупнейших компаний за второй квартал.

S&P 500 остается в долгосрочном восходящем тренде. Однако на торгах 16 июля индекс широкого рынка продолжил коррекцию от достигнутых ранее максимумов. О развитии коррекционного движения сигнализирует «медвежья» дивергенция по индикатору RSI на дневном и недельном графике. Кроме того, в отрицательную зону в пятницу перешел индикатор MACD. В случае пробоя нижней границы фигуры «восходящий клин» около 4290 пунктов S&P500 опустится до 4255 пунктов.

Квартальную отчетность 19 июля представит IBM (IBM). Консенсус предполагает, что совокупная выручка компании вырастет на 2,3% кв/кв. В прошлом году компания увеличила инвестиции в R&D и капитальные затраты, а с октября приобрела семь компаний, специализирующихся на гибридном облаке и искусственном интеллекте. Сегмент гибридного облака стал одним из главных драйверов роста выручки IBM в этом году. Позитивным для нее фактором выступает общее оживление спроса во всех секторах. На этом фоне во втором квартале прогнозируется повышение EPS c $1,77 до $2,31. Инвесторов интересуют планы IBM в отношении Kyndryl, которую компания выделила из своего подразделения услуг ИТ-инфраструктуры. Этой компании предстоит заниматься управлением цифровыми преобразованиями для инфраструктурных услуг.

Netflix (NFLX) опубликует отчет за второй квартал 20 июля. Инвесторы прогнозируют рост выручки компании на 19% г/г, до $7,3 млрд, при повышении EPS с $1,59 до $3,18. Отчетность, вероятнее всего, продемонстрирует замедление роста числа подписчиков. Полагаем, что в соответствии с расчетами менеджмента компании за прошедший квартал аудитория сервиса расширилась на 1-1,5 млн. В фокусе внимания инвесторов будет прогноз на следующий квартал. Они рассчитывают, что пользовательская база сервиса расширится на 5,5 млн благодаря активизации релизов новых фильмов и сериалов. Также инвесторов будут интересовать комментарии менеджмента в отношении развития игрового сегмента бизнеса. Мы оптимистично оцениваем перспективы акций Netflix во втором полугодии.

Медицинская корпорация Abbott (ABT) обнародует отчет за второй квартал 22 июля. Рынок не предполагает роста выручки и EPS по сравнению с предыдущим кварталом. Во многом это связано с тем, что доходы диагностического сегмента продолжат падать после достижения декабрьских максимумов, поскольку заболеваемость коронавирусом уменьшается и спрос на тест-системы слабеет. Особый интерес вызывает потенциал сохранения спроса на экспресс-тесты на COVID-19 по мере прохождения кампании вакцинации в Штатах. Выручка в сегменте фармацевтики и медицинских устройств восстановилась после пандемии COVID-19 и возвращается к нормальным для себя темпам роста. От наиболее стабильного сегмента питания сюрпризов также не ожидается. Консенсус ожиданий предполагает повышение EPS и выручки на 78% и 32% г/г соответственно, так как 2020-й стал самым тяжелым для бизнеса Abbot из-за карантинных ограничений.