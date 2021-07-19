«Фридом Финанс»: В роли защитных активов выступают бумаги «Фосагро»

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск потерял 1%, следуя за нефтяными котировками и фьючерсами на ведущие американские фондовые индексы.

Мы полагаем, что давление на российский рынок оказывают новости о решениях, принятых членами ОПЕК+ в воскресенье. В частности, было подтверждено продление действующего соглашения до конца 2022 года, что позволит странам-нефтедобытчикам контролировать ситуацию на рынке. При этом согласованные темпы восстановления производства должны обеспечить в 2022-м формирование среднегодового оценочного профицита нефти на уровне около 1 млн барр./сутки. Следствием этого решения в перспективе нескольких ближайших кварталов может стать консолидация цен на черное золото в диапазоне $60–80 за баррель. Важно отметить, что стоимость нефти в $60 за баррель обозначил вчера в своих оценках эффекта июльских решений ОПЕК+ для российского бюджета вице-премьер РФ Александр Новак.

Хуже рынка на этом фоне ожидаемо торгуются привилегированные акции «Сургутнефтегаза», отыгрывающие эффект отсечки по дивиденду. Однако их текущее 14-процентное снижение пока практически полностью нивелируется сомасштабной дивидендной доходностью за 2020 год, которую получают инвесторы.

Сегодня в роли защитных активов выступают бумаги «Фосагро». Стабильный спрос на производителей удобрений, чей бизнес тесно связан с ситуацией в АПК, как представляется, подтверждает сохранение на рынке позитивных средне- и долгосрочных ожиданий в отношении перспектив широкого товарного сегмента. «Фосагро» заморозит цены на минеральные удобрения собственного производства на текущем июльском уровне до завершения осенних полевых работ – до 1 ноября 2021 года. 23 июня об аналогичном решении уже объявили «Уралхим» и «Уралкалий». Эта новость, как представляется, отражена в текущих рыночных оценках справедливой стоимости компании.

Сегодня во второй половине дня преобладают шансы снижения рынка. Целевой диапазон закрытия первых торгов недели для индекса Мосбиржи: 3720-3815 пунктов. Ориентиры для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: 74,10-74,55 и 87,25-87,90 соответственно.