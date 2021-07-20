ПСБ: Российские производители стали показали заметное улучшение операционных результатов

Крупнейшие российские производители стали показали заметное улучшение операционных результатов относительно 1кв. 2021г., отмечают аналитики ПСБ:

– Тем не менее, сокращение объемов мировых грузоперевозок стали и значительное замедление спроса на рынке Китая ставит под вопрос рост операционных результатов компаний в предстоящих кварталах. Так же сильно на рынок в целом и объемы продаж в частности может повлиять введение правительством РФ с августа этого года экспортных пошлин на черные и цветные металлы. Стоит заметить и активное введение ЕС трансграничного углеродного регулирования, что может создать множество бюрократических издержек для российских компаний и потенциально грозит серьезными штрафами в пределах 3-5% от EBITDA при несоблюдении оговоренных мер по соблюдению экологических норм. Многие крупнейшие производители стали уже озабочены данным вопросом и готовят плацдарм в Европе, чтобы вовремя закрепиться на рынке.

Мы ждем, что благоприятная ценовая конъюнктура для сталелитейщиков останется высокой и в 3 кв., но ее дальнейший рост будет ограничен. В 3 кв. ввод временных экспортных пошлин и риски замедления мировой экономики не позволяют в полной мере рассчитывать на эффект уверенного роста акций компаний.