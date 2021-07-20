ПСБ: Ждем сегодня стабилизации Brent в зоне 68-70 долл./барр.

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Как мы опасались, на волне массовой распродажи рисковых активов цены на нефть Brent выпали из целевого диапазона, потеряв за понедельник 5 долл./барр. или 7%. Несмотря на то, что решение стран ОПЕК+ наращивать добычу де факто в моменте не меняет баланс рынка, то есть пока останется дефицит спроса, ожидания роста в будущем давят на цены. Новый виток коронавируса служит дополнительным триггером для избавления инвесторов от сырья. Мы уже ранее указывали на явную перегретость цен на нефть, поэтому считаем текущее снижение закономерным, хотя и несколько избыточным. Полагаем, что сегодня ситуация стабилизируется, и резкое снижение цен прервется. Ждем стабилизации Brent в зоне 68-70 долл./барр.

ПАО "Промсвязьбанк"