«Открытие»: Morgan Stanley предлагает готовиться к коррекции

Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям, аналитик «Открытие Research»

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный, что предполагает снижение индекса МосБиржи на 0,5%-1,0% в начале дня.

• Азиатские рынки в минусе, но сырьевые контракты стабилизировались. Валюты риска под давлением, но в течение дня могут скорректировать свои потери. Рубль на утренних торгах отыгрывал у доллара США около 0,1% и около 0,2% у евро.

• Германия опубликует данные по ценам производителей. Ожидается, что в июне их темп вырос до 8,5% с 7,2% в мае. Далее цифры по счёту текущих операций еврозоны за май.

• В США в 15:30 мск статистика новых строительств и разрешений на них. Закроет день отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов.

• В России статистика розничных продаж за июнь (ожидается годовой рост на 12%). Также выйдут данные по безработице за июнь и росту реальных зарплат в мае.

• «Русгидро» предоставит операционную отчётность за II квартал. Московская Биржа начнёт торги опционами на SPDR S&P500 ETF Trust.

Morgan Stanley предлагает готовиться к коррекции на 10%-20%

Американские индексы существенно снизились на торгах в понедельник. Опасения по поводу возвращения ограничений пандемии из-за Delta штамма COVID-19 и геополитические осложнения не позволяют инвесторам спокойно воспринимать дорогой рынок.

• Все 11 секторов упали, а худшими оказались энергетика (-3,59%) и финансы (-2,8%). Технологичный NASDAQ демонстрирует снижение уже пятую сессию подряд.

• В последнее время на первые полосы новостных агентств вышли сообщения о распространении Delta штамма COVID-19. В ряде стран уже ввели жёсткие меры социальной дистанции, как, например, в Сингапуре и Ю. Корее, но подобные шаги могут сделать и в странах с высоким уровнем вакцинации. Среднесуточная заболеваемость COVID-19 за семь дней в США увеличилась до 32 300 случаев. Это на 66% выше, чем неделей ранее и почти в три раза больше, чем три недели назад. Некоторый рост заболеваемости можно было ожидать, так как новый штамм «дельта» оказывается более заразным и распространяется быстрее. Существующие вакцины показывают высокую эффективность против нового штамма, но пока еще много людей не вакцинированных. Именно на это обратил внимание Джо Байден, сказав, что пандемия наблюдается только среди не вакцинированных людей.

• Другой проблемой для инвесторов является дальнейшая конфронтация с Китаем. Периодически объявляется о возможном искусственном происхождении вируса COVID-19, что Пекин категорически отрицает. Также продолжается давление в сфере кибер безопасности. США, Великобритания и союзники заявили, что правительство Китая было вдохновителем серии вредоносных программ-вымогателей, кражи данных и кибершпионажа против государственных и частных организаций, включая масштабный взлом Microsoft Exchange в начале этого года.

• Nike (-1,24%) заявил, что два вьетнамских производителя кроссовок приостанавливают производство из-за роста заболеваемости COVID-19, что может привести к дефициту товара. Комментарий ведущего аналитика по международным рынкам «Открытие Брокер» Алексея Корнилова: Последнее время Nike показывал очень хороший прирост выручки на восстановлении спроса после пика пандемии. Мы даже воспользовались этой ситуацией, чтобы выгодно закрыть инвест идею на прошлой неделе. Спрос для компании является более важным долгосрочным фактором, а трудности с производством, скорее всего, будут ограничены по времени. Хотя возможное краткосрочное негативное влияние данного события тоже имеет обоснование. По данным аналитического агентства S&P Global примерно 49% кроссовок Nike в США поступило во втором квартале именно из Вьетнама.

• Бумаги Zoom Video Communications (-2,15%) негативно отреагировали на новости о том, что компания купит облачный кол-центр Five9 за $14,7 млрд.

• Акции авиакомпаний и Boeing (-4,93%) были под давлением на фоне рекомендаций Центра по профилактике и контролю инфекционных заболеваний воздержаться от поездок в Великобританию из-за роста заболеваемости COVID-19 в этой стране.

• Morgan Stanley предупреждает инвесторов о том, что впереди может ждать коррекция на 10%-20%, поэтому следует сосредоточить своё внимание на защитных акциях.

По итогам торгов:

• DJIA - 33962,04 п. (-2,09%),

• S&P 500 - 4258,49 п. (-1,59%),

• NASDAQ - 14274,98 п. (-1,06%).

Японские инвесторы выбирают точную электронику

Азиатские индексы активно снижались вслед за Wall Street. Впрочем, китайский рынок во многом проигнорировал очередное геополитическое обострение.

• Инфляция в Японии ускорилась до 0,2% в июне с -0,1% в мае. Базовый индекс потребительских цен ускорился до 0,2% с 0,1%. Токио уже в четвёртый раз находится в режиме мер социального дистанцирования. Меж тем в пятницу начинаются летние олимпийские игры, которые вызывают у большинства японцев опасения. Как и в США, самые большие потери были в энергетическом секторе. В плюсе пытались удержаться производители точного оборудования и компании морских перевозок. Более 8% роста показывали бумаги производителя принтеров и различной медицинской техники Canon на фоне улучшения прогноза на финансовый год, а также более 5% роста было в конкурирующей Seiko Epson.

• В Китае Народный Банк оставил ставки для премиальных заёмщиков без изменения уже 15-й месяц подряд. Ставка на год осталась на уровне 3,85%, а на 5 лет на уровне 4,65%.

• Ситуация на Forex немного успокоилась. Индекс доллара повышался лишь на 0,01% до 92,90 п. Иена слабела против доллара США на 0,05% до 109,50. Валюты риска всё ещё оставались под давлением: CAD, AUD и NZD теряли от 0,1% до 0,6% против американского конкурента. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находилась около 1,20%, как и накануне, но уже демонстрировала признаки роста.

По состоянию на 8:20 мск:

• NIKKEI 225 - 27431,12 п. (-0,80%),

• Hang Seng - 27168,28 п. (-1,17%),

• Shanghai Composite - 3520,12 п. (-0,54%).

Хедж-фонды могли спровоцировать провал нефти

Нефть стабилизировалась после распродаж накануне

• Резкое падение котировок нефти было спровоцировано в большей степени ситуацией на финансовых рынках, где наблюдалось бегство от рисков. Усиление падения в вечерние часы многие на рынке связывают с закрытием маржинальных позиций хедж-фондов. Само решение ОПЕК+ вряд ли стоит рассматривать в качестве большой неожиданности. Более того, участники соглашения, по сути, подтвердили свой прежний план повышения добычи, а незначительные изменения квот большой разницы для рынка не делают.

• Одновременно отметим, что различные источники, включая RBC Capital Markets, указывают на то, что в США почти восстановился объём бронирования в ресторанах, а внутренние авиаперевозки вернулись к объёмам до пандемии.

• В ближайшие два дня будет поступать статистика по запасам и есть определённые надежды, что запасы нефти в США вновь снизятся на фоне высокого сезона.

По состоянию на 8:40 мск:

• Brent - $68,74 (+0,17%),

• WTI - $66,56 (+0,32%),

• Золото - $1816,2 (+0,39%),

• Медь - $9335,51 (+0,79%),

• Никель - $18505 (+0,23%).