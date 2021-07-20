ПСБ: Снижение нефтяных цен негативно отразилось на рубле

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В понедельник рубль торговался в красной зоне вместе с большинством валют развивающихся стран. Закрытие торгов прошло снижением рубля до 74,7 за доллар (-0,8%) и до 88,1 за евро (-0,7%). Ослабление рубля происходило на фоне довольно сильного снижения нефтяных цен, баррель Brent упал до 68,6 долларов (-6,8%). Также сказывается ослабление склонности к риску на глобальном рынке из-за роста заболеваемости Covid-19. Повышение спроса на защитные активы вчера привело к снижению доходности UST-10 до 1,19% годовых (-10 б.п.). От более сильной просадки рубль удерживает действие бюджетного правила и приближение налогового периода.

Рынок ОФЗ в понедельник сдержанного отреагировал на резкое ухудшение внешнего фона. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 7,25% годовых (+3 б.п.). Локальные гособлигации развивающихся стран вчера торговались разнонаправленно. 10-летние бонды Турции выросли в доходности на 6 б.п., ЮАР – на 3 б.п. Локальные гособлигации Бразилии, Мексики, Колумбии снизились в доходности на 2 – 7 б.п. На фоне сильного снижения нефтяных цен и ослабления склонности к риску из-за распространения нового штамма Covid-19 поддержку локальным облигациям ЕМ оказывает ослабление ожиданий сворачивания монетарных стимулов ФРС и снижение доходности долларового бенчмарка. Вчера доходность UST-10 снизилась с 1,29% до 1,19% годовых.

Сегодня ожидаем стабилизации рынка рублевых облигаций. Для 10-летних ОФЗ диапазон доходности 7,10 – 7,30% годовых остается актуальным.

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