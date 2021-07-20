ПСБ: Сегодня ожидаем закрепления курса доллара в верхней части диапазона 73,5 – 75,5 рублей

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Правительство РФ через допэмиссию внесет в РусГидро акции ДВЭУК-ГенерацияСети

Президент РФ Владимир Путин принял предложение правительства РФ о внесении находящихся в федеральной собственности 100% акций АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания - ГенерацияСети" (ДВЭУК-ГенерацияСети) в рамках оплаты допэмиссии ПАО "РусГидро", следует из опубликованного в понедельник указа главы государства. Описанные мероприятия должны быть проведены в 18-месячный срок, говорится в документе.

НАШЕ МНЕНИЕ: На конец 2020 года активы ДВЭУК-ГС оценивались в 23,75 млрд руб., выручка составила 766 млн руб., чистая прибыль - 73,5 млн руб. Полагаем, что участники рынка могут неоднозначно воспринять данную новость ввиду недостатка информации о планах развития приобретаемого актива.

ПАО «Промсвязьбанк»


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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