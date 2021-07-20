Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 июля: 4 310,2900 руб/1 г золота и 60,5300/1 г серебра ЦБ РФ с 20 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 310,2900 руб.

1 грамм серебра - 60,5300 руб.

1 грамм платины - 2 595,8501 руб.

1 грамм палладия - 6 264,9399 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 34,2300 р. (0,79%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,7200 р. (2,76%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 112,9200 р. (4,17%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 201,7602 р. (3,12%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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