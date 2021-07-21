«Фридом Финанс»: В фокусе внимания всплеск заболеваемости COVID-19

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

19 июля американские фондовые площадки закрылись в красной зоне. S&P 500 снизился на 1,59%, до 4258 пунктов, при этом Nasdaq упал на 1,06%, а Dow Jones просел на 2,09%. Все сектора S&P 500 продемонстрировали негативную динамику. В аутсайдерах оказались энергетические компании (-3,59%), отреагировавшие на падение нефтяных котировок после решения ОПЕК+ нарастить добычу. Финансовый сектор (-2,8%) также оказался под давлением на фоне снижения доходности трежерис. Инвесторы обеспокоены ростом случаев заражений новыми штаммами коронавируса.

· Биотехнологическая компания Cytokinetics (CYTK: +40,4%) опубликовала позитивные результаты 2-й фазы испытаний препарата для лечения гипертрофической кардиомиопатии.

· Zoom (ZM: -2,2%) поглощает Five9 (FIVN) за $14,7 млрд в акциях с премией около 13% к цене закрытия пятницы. Целью сделки является расширение бизнеса в корпоративном сегменте.

· Tractor Supply (TSCO: -4,3%) отчиталась за 2-й квартал лучше ожиданий инвесторов, но темпы роста аудитории снизились по сравнению с прошлым годом.

Сегодня на мировых фондовых площадках наблюдается смешанная динамика. Участники рынка оценивают потенциал угрозы, связанной с ростом числа новых случаев заражений коронавирусом на фоне распространения штамма «дельта» среди невакцинированного населения. В частности, заболеваемость COVID-19 в США достигла уровней начала июля 2020 года. Также отмечается рост госпитализаций и летальных исходов. По оценкам CDC, 97% попавших в больницу пациентов с тяжелым течением заболевания не были вакцинированы. При этом текущий прогресс прививочной кампании должен притормозить распространение заболевания и снизить количество тяжелых случаев. Как следствие, мы полагаем, что повторное введение серьезных карантинных ограничений, способных оказать значимое давление на экономическую активность, в настоящий момент маловероятно.

В фокусе внимания инвестсообщества также находятся двухпартийные переговоры по инфраструктурному пакету. Уточнение способов финансирования продолжается в преддверии голосования, запланированного на среду.

· Азиатские фондовые площадки закрылись преимущественно в красной зоне. Гонконгский Hang Seng упал на 0,81%, японский Nikkei 225 опустился на 0,96%, а китайский CSI 300 просел на 0,09%. EuroStoxx 50 растет на 1,16%.

· Аппетит к риску слабый. Доходность 10-летних трежерис снижается до 1,19%. Цена на фьючерс Brent опускается до $69 за баррель. Золото торгуется вблизи отметки $1813 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4250–4310 пунктов.

20 июля гигант рынка видеостриминга Netflix (NFLX) опубликует отчет за второй квартал. Инвесторы прогнозируют рост выручки компании на 19% г/г, до $7,3 млрд, при повышении EPS с $1,59 до $3,18. Отчетность, вероятнее всего, продемонстрирует замедление роста числа подписчиков. Полагаем, что в соответствии с расчетами менеджмента компании за прошедший квартал аудитория сервиса расширилась на 1-1,5 млн. В фокусе внимания инвесторов будет прогноз на следующий квартал. Они рассчитывают, что пользовательская база сервиса расширится на 5,5 млн благодаря активизации релизов новых фильмов и сериалов. Также инвесторов будут интересовать комментарии менеджмента в отношении развития игрового сегмента бизнеса. Мы оптимистично оцениваем перспективы акций Netflix во втором полугодии.

Индекс настроений от Freedom Finance сохранился на уровне 68 из 100, отражая позитивный настрой инвесторов в преддверии публикации отчетности крупнейших компаний за второй квартал 2021 года.

Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка ускорил коррекцию, пробив вниз фигуру «восходящий клин». Индикатор RSI опустился ниже нейтрального уровня, сигнализируя о возрастающей силе «медведей», но краткосрочная коррекция реализовалась, найдя поддержку на уровне 50-дневной скользящей средней.