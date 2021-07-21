«Открытие»: Хуже экономике – лучше для стимулов

Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям, аналитик «Открытие Research»

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России весьма неоднозначный и может означать снижение российского рынка в начале торгов. Рубль на утренних торгах незначительно слабел к доллару США, но отыгрывал немного у евро.

• Азиатские индексы торгуются разнонаправленно, но более важным является негативная динамика сырьевых контрактов, включая промышленные металлы, а также слабость валют риска.

• В целом, календарь на среду довольно скудный. Вечером в 17:30 мск Минэнерго США сообщит данные по запасам нефти и нефтепродуктов.

• В России ФАС рассмотрит дело в отношении «Яндекс», а совет директоров ММК выдаст рекомендацию по дивидендам.

Хуже экономике – лучше для стимулов

Американские торги завершились ростом индексов. Не успела развиться вполне логичная коррекция, как рынок был выкуплен. Основа такого оптимизма кроется в рисках, связанных с delta штаммом COVID-19, который может привести к замедлению восстановления экономики. Однако именно этот факт способен создать условия, когда у ФРС будет меньше поводов для сокращения стимулирующих мер.

• Динамика доходности казначейских обязательств указывает на подобный сценарий. Накануне по 10-летним обязательствам доходность снижалась до 1,17%, но затем вернулась к 1,21%. То есть можно говорит, что страхи по поводу инфляции ослабли, но все вероятные экономические проблемы инвесторы встречают верой в ФРС.

• Лишь сектор товаров широкого потребления снизился на 0,08%. Все остальные 10 секторов S&P 500 показали рост, а лучшими были финансы (+2,42%) и промышленность (+2,74%).

• Число разрешений на строительство в США сократилось в июне на 5% до 1,6 млн в годовом пересчёте. Число новых строительств выросло на 6% до 1,64 млн в годовом пересчёте.

• Корпоративная отчётность скорее приносит позитивные сюрпризы, как в случае с IBM. Акции International Business Machines подорожали на 1,49%. Компания второй квартал подряд сообщает о росте выручки, что ранее было весьма редким явлением.

• Halliburton Co. (+3,67%) Отчиталась лучше ожиданий по прибыли и выручки за II квартал на фоне более высокой буровой активности в мире.

• Уже после завершения регулярной сессии отчиталась Netflix. Первоначально инвесторы негативно приняли отчёт, показавший прибыль чуть хуже ожиданий. Однако выручка составила $7,34 при ожиданиях $7,32 млрд. Число новых подписчиков на глобальном рынке 1,54 млн при ожиданиях 1,19 млн. Таким образом число подписчиков достигло 209 млн. Немного разочаровали ожидания на III квартал. Компания прогнозирует 3,5 млн новых подписчиков, но рынок первоначально предполагал 5,4 млн. Впрочем, всё ещё может поменяться, так как Netflix планирует развитие в сфере видео игр, а это огромный источник, как новых клиентов, так и роста выручки.

По итогам торгов:

• DJIA - 34511,99 п. (+1,62%),

• S&P 500 - 4323,06 п. (+1,52%),

• NASDAQ - 14498,88 п. (+1,57%).

Рынок Ю. Кореи падает вместе с ростом заболеваемости COVID-19

Азиатские рынки встретили новый день разнонаправленным движением.

• В Гонконге рынок продолжает отыгрывать давление китайских властей на IT сектор. Однако связано это не с их первоначальной деятельностью, а с попытками создать теневую банковскую систему. В самом Китае инвесторы охотно покупают бумаги технологичных компаний.

• Южнокорейский рынок игнорирует позитив в США лишь по той причине, что в стране продолжает расти заболеваемость delta штаммом COVID-19. Во вторник было зарегистрировано 1784 новых случаев заболеваемости. С другой стороны, экспорт из страны демонстрирует сильную динамику. В первые две декады июля рост экспорта составляет 32,8% в годовом выражении.

• Японский рынок прервал полосу снижения длиною в пять сессий. Инвесторы покупали цикличные акции, получившие наиболее сильный удар за прошедший период. Впереди длинные выходные, в течение которых стартуют олимпийские игры. Впрочем, большинство японцев выступают против данного мирового спортивного события. Число выявленных случаев COVID-19 среди прибывающих уже достигло почти 70 человек. Данные по японской внешней торговле оказались довольно сильными. Экспорт в июне вырос на 48,6% в годовом выражении при ожиданиях 46,2%, а импорт на 32,7% при ожиданиях 29%.

• На Forex продолжается плавный рост американской валюты. Индекс доллара повышался почти на 0,1% и торговался возле отметки 93,06 п. Валюты риска продолжают терять свои позиции от -0,25% в CAD до 0,45% в AUD. Впрочем, на австралийский доллар негативное влияние оказала статистика. Розничные продажи в стране упали на 1,8% за июнь при ожиданиях снижения на 0,5%, а индекс опережающих экономических индикаторов показал спад на 0,1%.

По состоянию на 8:45 мск:

• NIKKEI 225 - 27541,09п. (+0,56%),

• Hang Seng - 27089,27 п. (-0,62%),

• Shanghai Composite - 3563,75 п. (+0,76%).

Сильный доллар и рост запасов в США давят на нефть

Сырьевые контракты остаются под давлением. Сильный доллар вкупе с рисками возвращения экономических и социальных ограничений создают негативную картину для прогнозирования среднесрочного спроса.

• Нефть получила дополнительный негатив со стороны американской статистики. API сообщает, что на неделе до 16 июля коммерческие запасы нефти в США выросли на 806 тыс. бар. Запасы бензина увеличились на 3,3 млн бар., а дистиллятов упали на 1,2 млн бар. В последнем случае можно говорить о влиянии повышенного спроса на авиационное топливо, которое также относится к дистиллятам. Согласно прогнозу S&P Global Platts, на рынке ждут сокращения запасов нефти на 6,7 млн бар., а также падение запасов бензина на 1,1 млн бар. и дистиллятов на 0,6 млн бар. В опросе Reuters также указаны ожидания снижения запасов нефти на 4,5 млн бар. Впрочем, довольно часто отчёты API и Минэнерго могут отличаться на коротких промежутках времени.

По состоянию на 9:05 мск:

• Brent - $69,03 (-0,46%),

• WTI - $66,88 (-0,48%),

• Золото - $1811,2 (-0,01%),

• Медь - $9332,2 (-0,70%),

• Никель - $18310 (-2,00%).