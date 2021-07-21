ПСБ: Статистика играет против нефти

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent вчера внутри дня опускались краткосрочно ниже 67 долл./барр., но смогли завершить торги выше, на сегодняшнее утро ближайший фьючерс торгуется по 69 долл./барр. Тем не менее, новостной фон не складывается для сырья гладко: данные от API по запасам вышли вразрез с ожиданиями рынка. Так, запасы сырой нефти на 0,8 млн барр., запасы бензина выросли на 3,3 млн барр., а запасы дистиллятов упали на 1,2 млн барр. Такая статистика ставит под вопрос эффективность автомобильного сезона в США и повышает риски негативного воздействия дельта-штамма коронавируса на спрос. Сегодня в фокусе статистика от Минэнерго США. Если она также выйдет слабой, то нефть получит дополнительный повод для снижения. Но в целом мы пока не меняем ожидаемый на сегодня диапазон 68-70 долл./барр.

ПАО "Промсвязьбанк"