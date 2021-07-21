ПСБ: Рубль частично отыграл потери понедельника

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Во вторник рубль частично отыграл потери понедельника, укрепившись до 74,4 за доллар (+0,4%) и до 87,6 за евро (+0,5%). Восстановлению рубля способствовал умеренный рост цен на нефть, а также ослабление панических настроений на глобальных рынках. Вместе с рублем дорожали валюты Бразилии (+0,6%), Индии (+04%), Чили (+0,3%), Турции (+0,2%). В то же время, индекс 24 валют развивающихся стран снизился на 0,1% из-за продолжающегося ослабления валют Мексики, ЮАР, Южной Кореи и др. Риски замедления деловой активности из-за роста заболеваемости Covid-19 по-прежнему обуславливают повышенный спрос на защитные активы.

Сегодня ожидаем сохранения курса доллара в середине диапазона 73,5 – 75,5 рублей с возможность движения к верхней границе в случае ухудшения внешнего фона. Поддержку рублю будет оказывать приближение налогового периода и восстановление спроса на ОФЗ.

Во вторник кривая доходности ОФЗ сместилась вниз 3 – 7 б.п. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 7,19% годовых (-6 б.п.). Восстановление спроса на рублевые облигации проходило на фоне ослабления ожиданий повышения ставки ФРС и снижения доходности облигаций развитых стран. Возврат доходности UST-10 к февральским минимумам в 1,2% годовых стимулировал поиск инвесторами более доходных инструментов. Позитивным фактором для рынка ОФЗ также выступает ограниченный объем предложения нового госдолга. Минфин РФ сообщил, что на аукционе в среду планирует разместить 10-летние ОФЗ-ПД 26239 на 20 млрд руб.

Сегодня ожидаем, что 10-летние ОФЗ останутся в диапазоне доходности 7,10 – 7,30% годовых.

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