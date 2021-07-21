Росбанк: Индексы частично оправились от потерь последних дней

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Индексы частично оправились от потерь последних дней. Негатив от «дельта»-вируса был сглажен позитивом в связи с неплохой отчетностью корпораций за 2к’21 и перспективами восстановления экономики США: S&P 500 вчера показал рост 1.5%, а Stoxx 600 прибавил 0.5%. Настроения на азиатских площадках остаются смешанными, как и динамика фьючерсов на акции Европы и США.

Базовые ставки: Доходность UST’10 вернулась к 1.20% годовых (-1 бп) после попыток протестировать отметку 1.14%. Давление на ставки может сохраниться до момента подведения итогов заседания ФРС США в следующую среду.

Сырьевой рынок: Баррель Brent стабилизировался около $69/барр., слабо отреагировав на рост недельных запасов сырой нефти в США (+806 тыс. барр.) по данным института API. Золото перешло в интервал $1800-1825/тр.унц., но помимо подстройки к стоимости доллара и американским ставкам осталось безыдейным.

Мировые валюты: Доллар нацелился на годовой максимум. По итогу вторника индекс DXY прибавил еще 0.2%, показав закрытие в шаге от 93 п. Однако и в течение вчерашней сессии и в начале сегодняшней индекс выходит на отметку 93.15, что находится в шаге от годового максимума 93.45 и может усилить давление на короткие позиции против американской валюты. Курс евро на этом фоне «увяз» в диапазоне 1.1750-1.1800, что особенно актуально в ожидании мягкой риторики ЕЦБ на заседании в четверг.

Настроения локальных рынков

Долговой рынок: Первичный аукцион ОФЗ наконец-то пройдет в условиях комфортной обстановки на вторичном рынке. Настроения поддерживают провал доходностей US Treasuries в последние торговые сессии (даже с учетом разворота вчера после обеда) и принятие инвесторами сценария с повышением ключевой ставки ЦБ на 75-100 бп в ближайшую пятницу. Тем более, предлагаемые к размещению объемы нового долга — 20 млрд руб. серии 26239 (июл.31) — остаются незначительными. Мы ожидаем доходность по цене отсечения на уровне 7.37-7.40% годовых (см. регулярный обзор).

Денежный рынок: Волнение банков в ожидании решения по ставке достигло апогея. Вчерашний недельный аукцион регулятора по привлечению депозитных средств на неделю показал рекордно низкий спрос — 419 млрд руб. при довольно стандартном лимите в 1.24 трлн руб. В результате, по итогам сегодняшних расчетов, уже завтра профицит структурной ликвидности может сократиться до 0.7 трлн руб. При этом объем остатков на корсчетах устойчиво держится вблизи отметки 4.0 трлн руб., что существенно превышает нашу оценку минимально необходимого среднего значения (3.1-3.2 трлн руб.) для удержания ставок фондирования вблизи или ниже ключевой.

Все это подтверждает нашу гипотезу о готовности банков мобилизовать все свободные денежные остатки для создания запаса по усреднению обязательных резервов в преддверии пятничного заседания Банка России. Каков бы ни был исход этого события, уже со следующей недели показатели состояния рынка ликвидности могут прийти в норму, а ставка Ruonia о/н может резко перейти из состояния увеличения премии против ключевой ставки (+28 бп по итогам понедельника) в состояние сильного дисконта (-25-30 бп) и продержаться в нем до середины августа.