Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 21 июля: 4 347,5298 руб/1 г золота и 60,1000/1 г серебра ЦБ РФ с 21 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 347,5298 руб.

1 грамм серебра - 60,1000 руб.

1 грамм платины - 2 581,7400 руб.

1 грамм палладия - 6 226,8398 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 37,2400 р. (0,86%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4300 р. (0,71%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 14,1101 р. (0,54%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 38,0999 р. (0,61%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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