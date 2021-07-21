«Фридом Финанс»: «Медвежьи» факторы преобладают

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи 21 июля к 11:00 мск повысился на 0,5%, в целом повторяя динамику цен на нефть и фьючерсов на американские индексы. Более скромный рост отечественных бенчмарков объясняется осторожной позицией участников торгов в преддверии заседания Банка России, которое состоится 23 июля.

Среди лидеров роста акции Эталон Групп, представившей операционную отчетность за полугодие. Средняя цена продаж девелопера увеличилась на 39% г/г, до 224,7 тыс руб. за кв. м. Объем реализации вырос до 41,1 млрд руб., что дает некоторые основания для пересмотра среднесрочных оценок справедливой стоимости компании на 10-15%. В то же время в реальном выражении за полугодие Эталон продал 220,94 млн кв. м жилья против 220,95 млн за тот же период 2020-го, поэтому существенного повышения таргета по акции компании мы не ожидаем.

Снижение продаж в реальном выражении негативно для группы ПИК, акции которой сегодня теряют 0,8%.

В краткосрочном периоде преобладают «медвежьи» факторы. Они связаны с отсутствием новостей об объемах новых заимствований в США и с неопределенностью в отношении решений ФРС на заседании 27-28 июля. Давление на спрос оказывает долговая эмиссия Казначейства США в третьем квартале, которая превысит $800 млрд.

В то же время негативная реакция рынка на решение ОПЕК+ смягчить ограничения добычи выглядит чрезмерной. Повода для существенного и устойчивого снижения цен на нефть в краткосрочном периоде изменения параметров соглашения не дает. Сохранение дефицита нефти на уровне 1 млн баррелей в сутки создает комфортные условия для продолжения роста цен на энергоносители. ОПЕК сохраняет стремление поддерживать спрос на сырье.

Сегодняшняя информация о том, что «Русал» может ограничить экспорт, в ответ на введение правительством пошлин, было встречено рынком негативно. Однако, как показала практика схожих по характеру действий ГМК, который – правда по другой причине, в связи с подтоплением двух рудников – объявил в феврале о сокращении продаж, достаточно быстро транслировалась на рынке в рост опасений дефицита сырья и активному восстановлению цен на продукцию Норникеля. С учетом доли «Русала» на рынке и текущей ситуации в сфере спроса – предложения на глобальном алюминиевом рынке, реализация аналогичного сценария возможна в ближайшие месяцы и под влиянием сегодняшних заявлений топ-менеджмента «Русала».

Во второй половине дня наиболее вероятно возвращение отечественных площадок на отрицательную территорию. Целевой диапазон на закрытие для индекса Мосбиржи: 3630-3775 пунктов. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB: 74,05-74,65 и 87,25-87,75 соответственно.