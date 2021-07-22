ПСБ: Возобновление программы льготного автокредитования не стоит ждать в ближайшее время

В июне Минпромторг отказался от перезапуска программы льготного автокредитованиия, которая бы простимулировала покупку в кредит 50 тыс. автомобилей. Основная причина - ограниченность предложения на фоне сильного спроса.

Продажи автомобилей в июне превзошли ожидания и показали наилучший результат в этом году. Темпы роста замедлились по сравнению с апрелем и маем 2021 года за счет плавного снижения высокой базы 2020 года. Объем реализации автотранспорта в отчетном периоде опередил другие месяцы лета прошлого года, когда сбыт новых автомобилей «подогревался» реализацией отложенного спроса, низкими ставками и государственной программой льготного автокредитования.

Увеличение продаж сопровождалось дефицитом предложения, которое вызвано восстановлением экономики и кризисом полупроводников. К тому же, покупатели совершают покупки сейчас, поскольку опасаются сильного роста цен на автомобили.

Ранее для стимулирования спроса правительство РФ использовало программу льготного автокредитования, согласно которой покупателю компенсировалось из бюджета 10-25% первоначального взноса на автомобиль. Данная программа была одной из мер поддержки отечественного автопрома, которая, судя по положительной динамике выдачи автокредитов, оказалась довольно эффективной.

По нашему мнению, отмена программы льготного автокредитования не изменит ситуацию на рынке легковых автомобилей в ближайшее время - спрос останется сильным. Восстановление предложения и баланса рынка стоит ожидать ближе к концу году, а до этих пор говорить о дополнительном стимулировании рано.

ПАО «Промсвязьбанк»