«Фридом Финанс»: Неопределенность нарастает

Эркен Кичибаев, аналитик «Фридом Финанс»:

20 июля американские фондовые площадки завершили торговую сессию в зеленой зоне. Индекс S&P 500 вырос на 1,52%, до 4323 пунктов, Nasdaq увеличился на 1,57%, а Dow Jones прибавил 1,62%. Подавляющее большинство секторов закрылись в плюсе. Лучше рынка торговались индустриальные (+2,74%) и финансовые компании (+2,42%). Аутсайдерами стали сектора коммунальных услуг (+0,39%) и потребительских товаров первой необходимости (-0,08%). Отчет оператора больниц HCA Healthcare (HCA: +14,4%) оказался значительно выше ожиданий. Кроме того, менеджмент повысил прогноз по финансовым показателям до конца года. Акции авиаперевозчика American Airlines (AAL: +8,4%) подскочили после сильного отчета конкурента United Airlines и улучшенных ожиданий в отношении восстановления авиасообщения. Котировки PPG Industries (PPG: -4,4%) упали после того, как производитель красок и промышленных покрытий сообщил о более слабой, чем ожидалось, скорректированной прибыли за второй квартал.

Сегодня в фокусе внимания инвесторов — двухпартийные переговоры по новому инфраструктурному пакету объемом $1,2 трлн. Один из лидеров сенатского большинства Чак Шумер назначил голосование по данной программе на сегодняшний день. В случае достижения компромисса новые поправки будут внесены в законопроект о наземном транспорте и водной инфраструктуре стоимостью $760 млрд, принятый ранее Палатой представителей. Однако с учетом разногласий внутри каждой партии вероятность консенсуса остается невысокой, что может стать одним из факторов неопределенности и повышенной волатильности на фондовых площадках.

Мы ожидаем смешанную динамику на рынках. С одной стороны, на котировки активов давят опасения, связанные с ростом числа заражений штаммом «дельта», а также высокие темпы роста цен и пиковые значения инфляции. С другой стороны, в ходе сезона отчетности многие компании публикуют сильные квартальные результаты, а вероятность введения локдаунов в развитых странах невысока ввиду значительного прогресса прививочных кампаний. Еще одним фактором поддержки для фондового рынка выступает публикация сильных показателей потребительской уверенности, например статистика по розничным продажам, которая оказалась выше рынка.

Азиатские фондовые площадки продемонстрировали негативную динамику. Гонконгский Hang Seng потерял 0,13%, китайский CSI 300 прибавил 0,69%, а японский Nikkei 225 вырос на 0,58%. EuroStoxx 50 подорожал на 1,43%. Аппетит к риску умеренный. Доходность 10-летних трежерис выросла до 1,21%. Цена на фьючерс Brent превышает $69 за баррель. Золото торгуется на уровне $1810 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4300–4360 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance упал до уровня 52 из 100, отражая эффект отскока после достижения высоких уровней вчерашнего дня.

Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка совершил резкий отскок вверх от 50-дневной скользящей средней. Впрочем, мы по-прежнему смотрим на краткосрочные перспективы индекса с осторожностью, так как индикатор MACD остается в красной зоне, а RSI указывает на баланс сил «быков» и «медведей».