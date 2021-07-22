«Фридом Финанс»: В фокусе отчетность металлургов

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Преобладала положительная динамика. Рынок следовал за внешним фоном. Лидерами роста стали акции ИСКЧ (+11,08%). Среди аутсайдеров оставались бумаги Лензолота (-5,14%), демонстрирующие всплеск волатильности на фоне дивидендного ралли и закрытия реестра акционеров. Пара USD/RUB снизилась к 74, реагируя на динамику нефти.

ММК (+1,02%) представит результаты по МСФО за второй квартал. Выручку консенсус закладывает на уровне $3,2 млрд при EBITDA в объеме $1,5 млрд. Прогноз чистой прибыли: $755 млн. Поскольку долг ММК близок к нулю, ожидаем, что сильные финансовые результаты позволят компании повысить дивиденд до 1,9-2,0 руб. на акцию.

НЛМК (+0,58%) отчитается за второй квартал по МСФО. Ожидается выручка в размере $3,7 млрд при EBITDA на уровне $1,6 млрд. Консенсус-прогноз прибыли: $1,3 млрд. Долговая нагрузка компании несущественна — менее 1х EBITDA. Цель по акции — 260 руб. на горизонте 12 месяцев.

Ожидаем смешанную динамику. Возможен умеренный рост на позитивном внешнем фоне. Прогноз для индекса Московской биржи: диапазон 3720-3750 пунктов. Ориентир для пары USD/RUB: 73,5-74,5.