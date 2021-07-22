Комментарии

«Фридом Финанс»: В фокусе отчетность металлургов

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Преобладала положительная динамика. Рынок следовал за внешним фоном. Лидерами роста стали акции ИСКЧ (+11,08%). Среди аутсайдеров оставались бумаги Лензолота (-5,14%), демонстрирующие всплеск волатильности на фоне дивидендного ралли и закрытия реестра акционеров. Пара USD/RUB снизилась к 74, реагируя на динамику нефти.

ММК (+1,02%) представит результаты по МСФО за второй квартал. Выручку консенсус закладывает на уровне $3,2 млрд при EBITDA в объеме $1,5 млрд. Прогноз чистой прибыли: $755 млн. Поскольку долг ММК близок к нулю, ожидаем, что сильные финансовые результаты позволят компании повысить дивиденд до 1,9-2,0 руб. на акцию.

НЛМК (+0,58%) отчитается за второй квартал по МСФО. Ожидается выручка в размере $3,7 млрд при EBITDA на уровне $1,6 млрд. Консенсус-прогноз прибыли: $1,3 млрд. Долговая нагрузка компании несущественна — менее 1х EBITDA. Цель по акции — 260 руб. на горизонте 12 месяцев.

Ожидаем смешанную динамику. Возможен умеренный рост на позитивном внешнем фоне. Прогноз для индекса Московской биржи: диапазон 3720-3750 пунктов. Ориентир для пары USD/RUB: 73,5-74,5.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Третья волна коронавируса #коронавирус #COVID-19
За прошедшие сутки 38 жителей Иркутской области скончались от коронавируса
Антитела к коронавирусу обнаружены у двух третей жителей Индии
Введение локдауна в Иркутской области не рассматривают
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги