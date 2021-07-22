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ПСБ: Минфин разместил новый госдолг без премии, ОФЗ дорожают

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В среду рост цен ОФЗ продолжился. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 7,11% годовых (-8 б.п.), 2-летних – до 6,76% (-7 б.п.). Спрос на ОФЗ был поддержан ростом нефтяных цен и восстановлением аппетита к риску на глобальном рынке. Из локальных факторов отметим относительно небольшой объем предложения нового госдолга на фоне профицита бюджета и замедление инфляции. За неделю с 13 по 19 июля потребительские цены снизились на 0,01%.

Минфин РФ вчера на аукционе продал 10-летние ОФЗ-ПД 26239 в запланированном объеме на 20 млрд руб. Спрос составил 58 млрд руб. Размещение прошло с доходностью на 5 б.п. ниже, чем на закрытии торгов во вторник. Это стало первым размещением "новых" ОФЗ без премии к вторичному рынку.

Сегодня на сохраняющемся позитивном внешнем фоне ожидаем, что умеренный рост цен рублевых облигаций продолжится. Кривая доходности ОФЗ может сместиться вниз еще на 3 б.п.

ПАО «Промсвязьбанк»​


/ Сибирское Информационное Агентство /
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