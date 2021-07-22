ПСБ: В отсутствие улучшения внешнего фона индекс МосБиржи уже в начале недели может опуститься к зоне 3680-3700 пунктов

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Вчера настроения на глобальных рынках продолжили улучшаться.

По итогам среды индекс развитых рынков MSCI World прибавил 1%, ведомый европейскими рынками, прибавившими 1,4%-1,9%. Основные американские индекс подросли на 0,8%-0,9%. В лидерах роста оказались акции нефтегазового сектора, отыгрывающие бурный отскок нефтяных котировок. Но и в большинстве других секторов, кроме «защитных», преобладала повышательная динамика - инвесторы предпочли выкупать просевшие бумаги в отсутствие значимых негативных новостей и снижения нервозности, выразившегося, в том числе и в некотором восстановлении долларовых ставок и рыночных инфляционных ожиданий по США. А вот корпоративные новости были восприняты рынком неоднозначно: финотчетность Coca-Cola (+1,3%) и IBM (+1,0%) поддержала котировки, а вот результаты Netflix (-3,3%) и Harley-Davidson (-7,2%) были восприняты негативно.

В целом, умеренно позитивный настрой на мировых рынках продолжает преобладать и утром в четверг. Так, азиатские рынки демонстрируют умеренное повышение, в небольшом «плюсе» торгуются фьючерсы на индексы США, несмотря на отрицательно встреченную отчетность Texas Instruments, представленную после окончания торгов в США. Нефтяные котировки, находятся под символическим давлением после резкого взлета накануне, однако фьючерс на Brent удерживается у отметки 72 долл./барр. и технически вполне может пойти выше. Мы полагаем, что стабилизация ситуации на товарных рынках и ожидания завтрашнего блока предварительных данных по деловой активности в Европе и США будут способствовать сохранению роста мировых фондовых рынках.

Индекс МосБиржи (+0,5%) в среду смог сохранить восстановительную динамику и подняться к отметке 3720 пунктов благодаря усилению спроса на акции нефтегазового сектора, ведомые бумагами Газпрома (+2,0%) и Татнефти (+2,0%). В лидерах роста среди ликвидных бумаг по итогам дня оказались отскочившие от минимумов акции Россетей (оа: +3,2%; па: +5%) и Русгидро (+2,0%), а также QIWI (+3,3%). В аутсайдерах остались бумаги производителей драгметаллов (Полюс: -1,1% Полиметалл: -1,7%), а также РУСАЛ (-1,5%) и Х5 (-1,5%).

Сегодня индекс МосБиржи, при поддержке преобладания позитивных настроений на глобальных рынках, в течение дня постарается продвинуться к отметке 3750 пунктов. Из внутренних событий, способных оказать поддержку рынку акций, отметим публикации финотчетности НЛМК и ММК, а также операционыне результаты М.Видео.

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