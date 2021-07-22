ПСБ: Умеренно позитивный настрой на мировых рынках продолжает преобладать утром в четверг

Сегодня ожидаем удержания доллара в диапазоне 73,5-75,5 рублей, с возможным тестом нижней границы в случае сохранения внешнего позитивного фона, поддерживаемого налоговым периодом

Индекс МосБиржи при поддержке преобладания позитивных настроений на глобальных рынках в течение дня постарается продвинуться к отметке 3750 пунктовОжидаем на сохраняющемся позитивном внешнем фоне, что умеренный рост цен рублевых облигаций продолжится. Кривая доходности ОФЗ может сместиться вниз на 3 б.п.

РУСАЛ (ПОКУПАТЬ) может сократить экспорт, законсервировать часть производства из-за экспортной пошлины (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: По нашим оценкам, ввод пошлин может привести к снижению ожидаемой EBITDA РУСАЛа в 2021 году в размере 15-19%. Но при этом сам показатель останется на высоком уровне. Что касается долга, то перспектива его сокращения теперь несколько хуже (на данный момент 7 792 млрд долл.). Эффект пошлины будет оказывать давление на долларовые котировки алюминия, так как цена за тонну в рублях находится у исторического максимума. Стоит отметить, что котировки компании уже учли данную меру, и мы не ожидаем серьезного падения. Мы рекомендуем покупать акции компании с целевым уровнем 61 руб./акцию.

Petropavlovsk во 2 кв. снизил производство золота на 26%, до 99 тыс. унций (НЕГАТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы полагаем, что на фоне снижения операционных показателей компании финансовые результаты за 1-е полугодие могут выйти умеренно слабыми. Мы ждем роста издержек в том числе, что может привести к сокращению EBITDA Petropavlovsk на 25-30%.

ПАО «Промсвязьбанк»