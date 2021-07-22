Росбанк: Акции «переболели» страхи пандемии

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Акции «переболели» страхи пандемии. Американские и европейские индексы продолжили восстановительный рост (S&P 500 +0.8%, Stoxx 600 +1.6%), а азиатские бенчмарки синхронно вышли в зону роста на сегодняшних торгах (Hang Seng +1.5%, Shanghai Composite +0.2%) на фоне смягчения оценок последствий третьей волны пандемии и сильной корпоративной отчетности.

Базовые ставки: Доходность UST’10 вернулась к 1.28% годовых (+8 бп) после слабого размещения 20-летних бумаг объемом $24 млрд. Сегодня в фокусе аукцион 10-летних TIPS на $24 млрд, а также недельная статистика по рынку труда.

Сырьевой рынок: Стоимость нефти Brent направилась выше $72/барр., стоимость золота отступила вниз к уровням $1800/тр.унц. — сырьевые товары получили передышку на фоне ослабления вирусных страхов.

Мировые валюты: Курс евро вновь поборолся за рубеж 1.1800. Индекс DXY снизился на 0.2% до 92.7 п., следуя за улучшением спроса на рисковые активы. Однако устойчивость евро могут пошатнуть мягкие сигналы ЕЦБ на сегодняшнем заседании (пресс-конференция К.Лагард 15:30 мск).

Настроения локальных рынков

Долговой рынок: Доходности вторичной кривой ОФЗ вчера продолжили и развили движение вниз, показав -5/-12 бп в 2-4 годах и -5/-8 бп в более длинных бумагах. В одной точке сошлись и улучшение рискового настроя на мировых рынках, и укрепление рубля, в том числе, благодаря заголовкам про “Северный поток-2”, и, возможно, пересмотр коротких позиций в госдолге накануне заседания ЦБ. Размещение новых ОФЗ на этом фоне прошло успешно: доходность по цене отсечения составила 7.32% годовых, притом что еще во вторник в обед бумага торговалась по 7.35%. Правда, обращают на себя внимание всего 3 конкурентные заявки на аукционе общим объемом 13.5 млрд руб. (совокупный объем размещения — 20 млрд руб.).

Текущий позитивный заряд рынка ОФЗ не позволяет нам забыть о высокой неопределенности накануне завтрашнего заседания ЦБ. Движение продолжится, если риторика российского регулятора будет смягчена и/или если масштаб повышения ключевой ставки окажется не более +75 бп.

Макроэкономика: Недельная дефляция вывела годовую оценку ИПЦ на плато, но ожидания отстают. За период c 13 по 19 июля Росстат зафиксировал символическую дефляцию -0.01% н/н, что вызвано долгожданным торможением роста цен на плодоовощную продукцию (-2.1% н/н). Отрицательный прирост цен проявился впервые в этом году с небольшим опережением графика — это позволило вернуть среднесуточную инфляцию с начала июля до 0.02% и удержать годовую оценку на уровне 6.50% г/г.

За последнюю неделю цены на продовольственные и непродовольственные товары, а также медикаменты менялись разнонаправленно, а цены на бензин и дизельное топливо увеличились на 0.2%/0.1% н/н. Подобная картина в совокупности с замедлением инфляционной динамики в последние две недели вряд ли сильно охладит «ястребиный» настрой регулятора, так как имеющихся данных мало для оценки «трендовой» компоненты инфляции. При этом, инфляционные ожидания остаются в зоне риска. По данным последнего отчета инФом и Банка России, в июне ожидания потребителей на год вперед вновь выросли (11.9 п против 11.3 п в мае), как и ожидания производителей (баланс ответов на следующие 3 месяца – 27.4 против 26.8 в мае).

Единственный аргумент в данном отчете в пользу рассмотрения повышения ставки на 50-75 бп (прогноз Росбанка +75 бп), а не на 100 бп находится в плоскости разнородных ожиданий среди респондентов со сбережениями и без: наличие сбережений способствует замедлению ожиданий (9.7 п против 10.2 п в мае), вероятно, на фоне роста привлекательности депозитов и иных видов активов. Одновременно с этим потребительские настроения начали меняться в пользу увеличения сбережений, предполагая в том числе сокращение спроса на товары длительного пользования. В этой связи, регулятор может избрать тактику умеренного повышения ставки (+50-75 бп) с сохранением пространства и возможностью оценки кумулятивного ужесточения политики (+125 бп с начала года) к последующим заседаниям.