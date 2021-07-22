«Открытие»: Вера рынка в ликвидность ФРС почти безгранична

Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям, аналитик «Открытие Research»

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. На валютном рынке наблюдается низкая волатильность.

• Сырьевые контракты демонстрируют разнонаправленную динамику, но большинство азиатских индексов в плюсе.

• Ждём от российского рынка дальнейших попыток восстановить потери. Индекс МосБиржи всё же имеет шансы закрыть неделю выше отметки 3750 пунктов для чего у него есть два дня. Рубль на утренних торгах укреплялся и уже преодолел свои максимальные значения среды.

• Главным событием дня будет заседание ЕЦБ по ставке, но изменений в денежной политике не ожидается. Впрочем, европейский регулятор может уточнить параметры программы покупки активов.

• Далее в США в 15:30 мск индекс национальной активности ФРБ Чикаго, первичные обращений за пособием по безработице, продажи на вторичном рынке жилья, а также индекс опережающих экономических индикаторов. В этот день также состоятся размещения казначейских обязательств США, включая 10-летние бумаги.

• В России выйдет статистика по промышленному производству, которое могло показать годовые темпы роста на уровне 10,1% в июне.

• Отчётность по МСФО предоставят ММК и НЛМК, а также советы директоров компаний дадут рекомендации по дивидендам.

Вера рынка в ликвидность ФРС почти безгранична

Торги в США завершились ростом индексов. S&P 500 показал лучший двухдневный рост за пару месяцев. Инвесторы не смогли долго прибывать в настроениях бегства от риска в условиях постоянного притока ликвидности. Впрочем, также изменилось отношение к проблеме COVID-19-Delta. Заболеваемость в странах с высокой долей привитых растёт, но число летальных и тяжелых случаев оказывается значительно меньше, чем во время первой волны пандемии.

• Идея о том, что новый штамм коронавируса начнёт тормозить глобальную экономику и экономику США наталкивается на убеждённость, что в этом случае у ФРС будет меньше оснований задумываться о сокращении стимулов. Сигналом возвращения аппетитов к риску стала динамика казначейских обязательств США. По 10-летним бумагам доходность выросла до 1,28% с 1,22% днём ранее.

• 3 сектора снизились и 8 выросли. Самое активное снижение было в коммунальных услугах (-1,01%), а вот самый выдающийся рост в энергетике (+3,53%), что не должно удивлять на фоне ралли котировок нефти.

• Netflix (-3,28%) накануне сообщила о выручке выше ожиданий, но также о довольно слабой динамике роста клиентской базы. В III квартале компания ждёт 3,5 млн новых подписчиков, что расходится с прогнозом Wall Street в объёме 5,4 млн новых клиентов.

• Johnson & Johnson (+0,62%) не только превзошла прогнозы рынка, но и улучшила свои ожиданий на весь финансовый год за счёт роста продаж своих основных препаратов.

• Квартальный отчет сети мексиканских ресторанов Chipotle (+11,54%) сильно превзошел ожидания. Выручка в сравнимых ресторанах увеличилась на 31,2% г/г. Скорректированная прибыль на акцию составила $7,46, ожидали $6,54.

• Комментарий ведущего аналитика по международным рынкам «Открытие Брокер» Алексея Корнилова: «Результаты компании подтверждают, что процесс снятия ограничительных мер после пандемии происходит достаточно быстро. Это особенно заметно на росте выручки в сравнимых ресторанах на 31,2% г/г. При этом цифровые продажи – важный компонент бизнеса – не пострадал. Продажи в цифровом сегменте также увеличились на 10,5% благодаря развитию услуг доставки. Всего цифровой сегмент отвечает за 48,5% от общего объема бизнеса, что хорошо дополняет традиционный ресторанный бизнес. Chipotle выделяется среди других ресторанных сетей динамикой своего роста. Сеть небольшая – всего около 2800 ресторанов, но уже имеет сильный бренд и активно привлекает новых клиентов. Компания сотрудничает со службами доставки Grubhub и Uber Eats, что обеспечивает столь высокую долю цифровых продаж. Chipotle позиционирует себя как рестораны с традиционной мексиканской кухней с использованием качественных ингредиентов, без искусственных добавок. По всей видимости, Chipotle сумела привлечь внимание клиентов правильным соотношением цены/качества».

• Результаты второго квартала для Coca-Cola (+1,29%) оказались лучше ожиданий – положительный сюрприз по прибыли на акцию (превышение ожиданий) составил около 19%. Выручка увеличилась на 6,7% г/г.

• Комментарий ведущего аналитика по международным рынкам «Открытие Брокер» Алексея Корнилова: «Напитки Coca-Cola часто продаются в ресторанах, кинотеатрах и на спортивных мероприятия. Хороший рост выручки (6,7% можно считать высоким ростом для KO) означает, что Coca-Cola испытывает на себе всю пользу снятия ограничительных мер. Также отчет показателен с точки зрения положительного сюрприза – то, насколько сильно результаты опередили ожидания по приросту прибыли на акцию. Положительный сюрприз Coca-Cola составил 19% и достаточно много из отчитавшихся за второй квартал компаний показали аналогичный положительный сюрприз. Это означает, что по итогам второго квартала рост прибыли компаний входящих в S&P 500 может также превысить ожидания. Правда, многое из этого уже заложено в стоимость. И реакция акций Coca-Cola тоже показательна, показав не столь высокий прирост после сильного отчета – около 1%».

По итогам торгов:

• DJIA - 34798,00 п. (+0,83%),

• S&P 500 - 4358,69 п. (+0,82%),

• NASDAQ - 14631,95 п. (+0,92%).

BHP Billiton повысит экологичность батарей Tesla

Азиатские индексы преимущественно повышались. Однако активность была чуть ниже обычного, так как в Японии наступили длинные выходные.

• Китайский рынок торговался в плюсе благодаря акциям финансовых организаций и производителям базовых материалов. Сектор здравоохранения оказался под давлением. Также позитивную динамику показал сектор недвижимости на фоне новостей от Evergrande Group. Строительная компания заявляет, что смогла договориться по всем юридическим спорам с банком Guangfa Bank.

• Австралийский рынок подрастал за счёт бумаг производителей материалов и энергетики. Бумаги BHP Billiton подскочили на 3% после новостей о соглашении с Tesla о поставке материалов с низким углеродным следом для производства батарей.

• В Ю. Корее рынок последовал за американскими индексами. Лидеры полупроводниковой индустрии Samsung Electronics (+1,1%) и SK Hynix (+1,7%) непосредственно участвовали в восстановлении рынка после многодневного снижения. Меж тем коронавирус не отпускает страну. В среду было зарегистрировано 1842 новых случая заболеваемости.

• На валютном рынке наблюдалось относительное спокойствие. DXY незначительно повышался и торговался под отметкой 92,80 п. Валюты риска торговались с небольшим ослаблением. В прочем, это в большей степени относится к канадскому доллару, который наиболее чувствителен к динамике стоимости нефти. Евро и фунт стерлингов были стабильны к доллару США. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 1,29%.

По состоянию на 8:35 мск:

• Hang Seng - 27688,69 п. (+1,70%),

• Shanghai Composite - 3571,44 п. (+0,25%).

Китай сохраняет лидерство в солнечной энергетике

Нефть немного дешевела после резкого взлёта котировок накануне. Можно говорить, что перспективы возобновления обвального падения почти исчерпаны на краткосрочную перспективу.

• Ассоциация производителей солнечных батарей Китая заявляет, что в текущем году объём новых мощностей составит до 65 ГВт, что доведёт общую мощность сегмента солнечной энергетики выше 300 ГВт. В последующие четыре года Ассоциация ожидает ежегодно установку до 70-90 ГВт мощностей солнечной энергетики. В международном сравнении, Китай является лидером по использованию солнечной энергетики с 253 ГВт мощностью на конец 2020 года в сравнении с 151 ГВт в Евросоюзе. Меж тем США в конце июня запретили поставки пяти китайских производителей, обвиняя их в использовании подневольного труда в Синьцзян-уйгурском автономном округе.

• Накануне Минэнерго США сообщило о том, что производство в США осталось на уровне 11,4 млн бар. В сутки. На неделе до 16 июля коммерческие запасы нефти выросли на 2,1 млн бар. До 439,7 млн бар., что на 7% ниже среднего показателя за пять лет. Запасы бензина снизились на 0,12 млн бар. и совпадают со средним показателем за пять лет. Запасы дистиллятов упали на 1,3 млн бар. и теперь находятся на 4% ниже среднего показателя за пять лет. Средние показатели поставок за четыре недели составили: 20,6 млн бар. общих поставок в сутки, или +15,0% за год; 9,4 млн бар. бензина в сутки, или +9,5% за год; а также 3,8 млн бар. дистиллятов в сутки, или +10,1% за год. Поставки авиационного керосина увеличились за год на 49,5%.

По состоянию на 8:55 мск:

• Brent - $72,06 (-0,24%),

• WTI - $70,19 (-0,16%),

• Золото - $1798,5 (-0,27%),

• Медь - $9454,56 (+0,39%),

• Никель - $18620 (+0,22%).