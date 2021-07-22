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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 июля: 4 325,2402 руб/1 г золота и 60,1300/1 г серебра

ЦБ РФ с 22 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 325,2402 руб.
  • 1 грамм серебра - 60,1300 руб.
  • 1 грамм платины - 2 574,6899 руб.
  • 1 грамм палладия - 6 378,0400 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 22,2898 р. (0,51%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0300 р. (0,05%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 7,0500 р. (0,27%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 151,2002 р. (2,43%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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