«Фридом Финанс»: Позитив превалирует

Анна Пильгунова, старший аналитик «Фридом Финанс»:

Американские фондовые площадки завершили торговую сессию 21 июля в зеленой зоне, отыграв потери, понесенные в результате обвала начала недели. Индекс S&P 500 вырос на 0,82%, до 4359 пунктов, Nasdaq прибавил 0,92%, Dow Jones поднялся на 0,83%. Большинство секторов закрылись в плюсе. Энергетический сектор (+3,53%) вышел в лидеры роста после стремительного восстановления цен на нефтепродукты. Также сильнее рынка в целом выглядела финансовая отрасль (+1,71%). Инвесторы сохранили «бычий» настрой с фокусом на акции «стоимости».

· Chipotle Mexican Grill (CMG: +11,6%) представила результаты за второй квартал, в котором EPS оказалась значительно выше ожиданий. Аналитики позитивно оценивают дальнейший рост продаж на фоне восстановления сектора.

· United Airlines Holdings (UAL: +3,8%) отчиталась за квартал лучше прогноза. Возвращение показателей авиаперевозчика к доковидным уровням ожидается к 2023 году.

· Coca-Cola (KO: +1,3%) опубликовала сильную отчетность за второй квартал и повысила прогноз продаж и некоторых финансовых показателей на фоне роста спроса.

Сегодня мировые фондовые площадки закрепляются в зеленой зоне, восстанавливаясь после просадки в начале недели. Инвесторы расценили падение как возможность вложиться в некоторые бумаги по выгодной цене, поэтому потери удалось быстро отыграть. Таким образом, несмотря на ряд сдерживающих факторов, «бычий» настрой сохраняется. Этому способствует мягкая денежно-кредитная политика ФРС, повышение спроса по мере восстановления экономики, сильная корпоративная отчетность, а также проведение рядом компаний процедуры обратного выкупа.

В то же время озабоченность инвестсообщества в связи с активным распространением штамма COVID-19 «дельта» и опасения по поводу влияния новой волны пандемии на экономику сходит на нет. Способность существующих вакцин предотвращать тяжелое течение заболевания позволяет рассчитывать, что приоритетом государства станет активизация прививочной кампании, а не введение новых ограничений, которые пагубно влияют на бизнес и экономику в целом.

Накануне республиканцы отклонили предложенный демократами инфраструктурный пакет объемом $1,2 трлн. Ожидается, что переговоры по данному вопросу продолжатся. Стремление их участников прийти к взаимоприемлемому решению положительно сказывается на динамике фондового рынка.

· Азиатские фондовые площадки продемонстрировали в целом положительную динамику. Гонконгский Hang Seng вырос на 1,83%, китайский CSI 300 прибавил 0,15%, а японский Nikkei 225 остался без изменений. EuroStoxx 50 растет на 1,04%.

· Аппетит к риску невысокий. Доходность 10-летних трежерис растет до 1,3%. Цена на фьючерс Brent восстанавливается до $73 за баррель. Золото падает до $1794 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4330–4380 пунктов.

Сегодня будут опубликованы еженедельные данные о числе первичных заявок на пособие по безработице (прогноз: 350 тыс. против 360 тыс. неделей ранее), а также сведения о продажах на вторичном рынке жилья за июнь (прогноз: 5,9 млн домов против 5,8 млн в мае).

Квартальные результаты представит производитель медицинского оборудования Abbott (ABT). Рынок не предполагает роста выручки и EPS по сравнению с предыдущим кварталом. Во многом это связано с тем, что доходы диагностического сегмента продолжат падать после достижения декабрьских максимумов, поскольку заболеваемость коронавирусом уменьшается и спрос на тест-системы слабеет. Особый интерес вызывает потенциал сохранения спроса на экспресс-тесты на COVID-19 по мере прохождения кампании вакцинации в Штатах. Выручка в сегменте фармацевтики и медицинских устройств восстановилась после пандемии COVID-19 и возвращается к нормальным для себя темпам роста. От наиболее стабильного сегмента питания сюрпризов также не ожидается.

Индекс настроений от Freedom Finance снижается до 51 из 100, отражая относительно спокойную рыночную динамику в отсутствие значимых катализаторов.

Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка продолжил отскок вверх от 50-дневной скользящей средней. Сформировался бычий паттерн «ложный пробой», так как падение ниже восходящей трендовой линии не получило продолжения. Впрочем, мы по-прежнему смотрим на краткосрочные перспективы индекса с осторожностью, так как индикатор MACD остается в красной зоне, а RSI подает неоднозначные сигналы.