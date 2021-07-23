«Фридом Финанс»: Ориентир на закрытие торгов четверга для индекса Мосбиржи 3680–3770 пунктов

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 12:00 мск прибавил 0,3%, следуя за ценами на нефть и котировками американского фондового рынка.

Среди драйверов роста мы отмечаем недавнее повышение ЕЦБ целевого уровня инфляции с «немного ниже 2%» до 2%. Кроме того, по данным СМИ, программа QE, проводимая европейским регулятором, в 2022 году может быть сокращена примерно до 8 млрд евро в месяц.

В российском фондовом сегменте лучше рынка выглядят акции ММК. Принимая во внимание высокие результаты деятельности компании в первом полугодии 2021-го, мы полагаем, что ее средняя рыночная оценка будет повышена на 15-20%. Однако фактором риска для финансовых показателей металлургов остается майское снижение цен на сталь на 16%, которое будет отражено в отчетности за второй квартал. Кроме того, давление на котировки компаний сектора окажет введение экспортных пошлин.

В аутсайдерах оказались бумаги другого металлурга — Мечела. Поводом для продаж, возможно, стала сравнительно слабая статистика выручки и чистой прибыли компании по РСБУ. Однако ранее уже неоднократно отмечалось, что финансовые результаты Мечела, подготовленные в соответствии с МСФО, выглядят существенно лучше отчетности по РСБУ. Как следствие, мы полагаем, что «медвежья» реакция инвесторов в связи с публикацией финансовых результатов по РСБУ носит краткосрочный характер. Более серьезным фактором давления на котировки являются судебные риски к предприятиям группы, в том числе связанные с неурегулированными вопросами по задолженности холдинга. Эти риски транслируются в рыночные дисконты стоимости компании. Кроме того, в настоящее время нет оснований полагать, что указанные риски снизятся в краткосрочной перспективе. В частности, сегодня появилась информация о том, что арбитраж Челябинской области 30 августа начнет рассмотрение иска о банкротстве к компании из дивизиона группы — ПАО «Челябинский металлургический комбинат». За два года это будет уже четвертый иск о несостоятельности. Впрочем, три предыдущих суд отклонил, вернув заявления истцам.

Во второй половине дня преобладают шансы снижения рынка. Целевой диапазон закрытия торгов четверга для индекса Мосбиржи: 3680–3770 пунктов. Ориентиры для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: 73,50–74,20 и 86,85–87,55 соответственно.