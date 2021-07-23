Комментарии

ПСБ: ММК представил исторически сильные финансовые результаты по итогам 2 квартала 2021 г.

Мировой спрос на сталь способствовал уверенному росту бизнеса: выручка компании с прошлого года увеличилась более чем на 82%, а EBITDA - более чем в 3 раза, обогнав годовые показатели 2007 года. Показатель рентабельности по EBITDA вырос до 44,1%. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды по итогам отчетного периода в размере 3,53 руб./акцию, что соответствует доходности около 5,4%. Из настораживающих моментов отметим, что издержки компании по производству стали являются одними из самых высоких в сегменте и продолжают расти (391 долл./тонна). Также мы ожидаем плавного ухудшения ценовой конъюнктуры рынков сбыта и негативного эффекта от предстоящих временных пошлин, однако, учитывая политику ММК, компании это коснется в меньшей степени. По нашим оценкам, по итогам года, даже с учетом ожидаемого замедления темпов роста отрасли и введения временных мер рыночного регулирования, дивдоходность может достичь 11%. Существенный рост чистой прибыли до уровня 1,5 млн долл. за 1-е полугодие позволит ощутить давление рыночной конъюнктуры не так драматично, соблюдая интересы инвесторов. Мы сохраняем позитивный взгляд на акции ММК, оставляя нашу оценку справедливой цены на уровне 78 руб.

ПАО «Промсвязьбанк»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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