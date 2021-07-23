ИАЦ «Альпари»: Рынок активно выкупает продажи

Российский рынок акций в четверг продолжил восстановление после провала ранее. Индекс МосБиржи вернулся к 3746 пункту и способен двигаться в коридоре 3730-3770 пунктов. Индекс РТС поднялся к 1597 пунктам и может оставаться в диапазоне 1580-1610 пунктов.

В хорошем плюсе сегодня акции ТМК, где закрепляется разворот после недавних распродаж. Бумаги поднялись выше 71 руб., и если удастся закрепиться выше 71,15 руб., новой целью восхождения станет область 74,00-74,24 руб.

В положительной зоне продолжают двигаться бумаги компаний металлургического сектора: ММК и НЛМК. Производители стали отчитались по результатам работы во втором квартале, где все очень неплохо за счет роста цен на товары и продукты. Это становится сильной поддержкой для покупателей в плане дивидендов, потому спрос на бумаги остается высоким.

За первое полугодие НЛМК, кстати, выплатит дивиденды в размере 13,62 руб. на ценную бумагу, закрытие реестра состоится 7 сентября, последний день для покупки под дивиденды - 3 сентября.

Акции «М.Видео» тоже фигурируют среди лидеров сегодняшнего спроса после появления информации о росте продаж во втором квартале текущего года на 38%. Ставка на онлайн-ретейл продолжает себя оправдывать.

Доллар США слабеет в паре с рублем. Не сказать, что рубль как-то чрезвычайно прекрасен и привлекателен для покупок - в нефти много волатильности и опорой она не является, инфляция в стране растет так, что привлекает внимание Кремля, а ожидания относительно решений Банка России в пятницу уже заложены в котировки. Кому-то рубль очень симпатичен, и за счет реализации этой внутренней истории он и смотрится уверенней остальных. Бакс стоит 73,84 руб. и может двигаться в диапазоне 73,50-75,00 руб. Евро торгуется по 86,98 руб. и способен оставаться в коридоре 86,50-87,50 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»