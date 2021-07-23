Комментарии

ПСБ: НЛМК представил самые сильные финансовые результаты по итогам 2 квартала 2021 г. в отрасли

Мировой спрос на сталь способствовал равномерному росту предприятия: выручка компании с прошлого года увеличилась на 51%, а EBITDA – на 174%, приблизившись к показателям 2018 года. Показатель рентабельности по EBITDA вырос до 50%. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды по итогам отчетного периода в размере 13,62 руб./акцию, что соответствует доходности около 5,5%. Однако определенные результаты вполне неоднозначны, например, тот факт, что некоторые филиалы компании продемонстрировали отрицательный квартальный результат, что может отягощать деятельность группы.

Также мы ожидаем плавного замедления торговой активности на основных рынках сбыта, связанного с сокращением общемировых грузоперевозок стали. Но полагаем, что НЛМК способна сохранить привлекательный дивидендный профиль. По нашим оценкам, по итогам года, даже с учетом ожидаемого замедления темпов роста и введения временных экспортных пошлин, дивдоходность может достичь 15%. Рост чистой прибыли в 5 раз позволит ощутить коррекцию не так драматично, не нарушая политики выплат вознаграждений, что подтверждается увеличившейся доходностью на акцию (на 483% - до 0,36 руб./акция). Мы сохраняем умеренно позитивный взгляд на акции НЛМК, оставляя нашу оценку справедливой цены на уровне 293 руб.

ПАО «Промсвязьбанк»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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