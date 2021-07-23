«Открытие»: Корпоративная отчётность ожидаемо превосходит прогнозы Wall Street

Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Ждём небольшой просадки российских индексов в начале дня. Впрочем, металлурги могут вытащить рынок. Рубль на утренних торгах незначительно слабел.

• Азиатские рынки преимущественно снижаются, валюты риска слабеют. С другой стороны, промышленные металлы дорожают.

• В течение дня будут публиковаться предварительные индексы деловой активности по различным странам. Ожидается, что сводный индикатор еврозоны поднимется до 60,0 п. с 59,5 п. в июне. В Великобритании сводный индикатор мог снизиться до 61,9 п. с 62,2 п. в июне.

• В США индекс производственной активности мог снизиться до 61,9 п. с 62,1 п. в июне, а в сфере услуг повыситься до 64,8 п. с 64,6 п. в июне. Закроет день статистика от Baker Hughes по активным буровым.

• В России ЦБ РФ проведёт заседание совета директоров, на котором может повысить ставку до 6,0% с 5,5%.

• «Распадская» опубликует операционные результаты за II квартал.

Отчётность американских компаний без больших негативных сюрпризов

Американский рынок растёт третью сессию подряд. Корпоративная отчётность ожидаемо превосходит прогнозы Wall Street. Редкие исключения картину не портят. Лишь макроэкономическая статистика иногда заставляет задуматься о неприятностях, но и в этом случае работает привычная стратегия – чем хуже данные, тем больше надежд на лояльность ФРС к рынкам.

• Число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло за прошлую неделю на 51 тыс. до 419 тыс. Однако индекс опережающих экономических индикаторов вырос в июне на 0,7%, что указывает на вполне сильный рост экономики. Продажи домов на вторичном рынке увеличились за июнь на 1,4%, а за год выросли на 22,9% до 5,86 млн в годовом пересчёте. Реакция казначейских обязательств была незначительной. Доходность по 10-летним бумагам завершила торги четверга на уровне 1,29%.

• В Европе также не торопятся портить общую стратегию развитого мира. ЕЦБ не будет сворачивать стимулы, пока не будет уверен в устойчивости инфляции и экономике. Председатель Кристин Лагард обещала не отзывать поддержку слишком рано, так как регулятор извлёк уроки из своих прошлых действий.

• Реакция рынка довольно чётко проявляется для тех компаний, которые не способны оправдать ожидания и выдают слабые прогнозы. Netgear Inc. (-9,53%) отчиталась хуже ожиданий и выдала слабый прогноз, а Texas Instruments (-5,32%) лишь выдала настороженный прогноз до конца года.

• Twitter отчитался об ускорении роста выручки в прошедшем квартале. Выручка составила $1,19 при ожиданиях $1,07 млрд. Прибыль $0,20 на акцию при ожиданиях $0,07. Рост выручки в годовом выражении составил 74%. В минувшем квартале Twitter запустил платные сервисы и ряд услуг, включая аудио сообщения и возможность посылать платежи.

• Intel отчиталась лучше ожиданий и собственных прогнозов, но есть нюансы. Прогноз по выручки на финансовый год был улучшен на $1 млрд до $73,5 млрд. Однако корпорация предупредила о сокращении маржи прибыльности, а также об инвестициях в размере $20 млрд на улучшение производственных возможностей. Продажи микросхем для дата-центров сократились в II квартале на 9% и это самое неприятное в отчётности.

• 6 секторов выросли и 5 снизились. Самый сильный рост показал технологичный сектор (+0,71%), а слабее всех была энергетика (-1,13%).

По итогам торгов:

• DJIA - 34823,35 п. (+0,07%),

• S&P 500 - 4367,48 п. (+0,20%),

• NASDAQ - 14684,60 п. (+0,36%).

Усердие Австралии в карантинных мерах мешает экономике

Азиатские торги преимущественно проходили в минусе. В Японии стартуют олимпийские игры, которые могут прерваться, если коронавирус станет главным чемпионом.

• Впрочем, коронавирус также повлиял на настроения австралийских инвесторов. Строгие меры социальной дистанции, включая Сидней, заставляют экономистов говорить о спаде экономики в текущем квартале. Акции финансовых организаций торговались в плюсе, но не могли компенсировать падение бумаг сырьевых компаний.

• В Китае основные потери были в секторе здравоохранения, а также в товарах широкого потребления. В Гонконге продолжилось падение бумаг строительной Evergrande, хотя накануне компания сообщила о достижении компромисса со своими кредиторами.

• Ситуация на Forex была относительно спокойной. Индекс доллара повышался в пределах 0,1% и торговался ниже 92,90 п. Иена слабела более чем на 0,1% и торговалась около 110,3 за доллар, что говорит о присутствии интереса к риску. Впрочем, валюты риска всё же слабели. Австралийский доллар терял почти 0,3% против валюты США. Предварительный индекс PMI в сфере услуг Австралии упал в июле до 44,2 п. с 56,8 п. в июне.

По состоянию на 8:50 мск:

• Hang Seng - 27401,19 п. (-1,16%),

• Shanghai Composite - 3551,76 п. (-0,64%).

Прогнозы по нефти остаются позитивными

Нефть торговалась в минусе, но панических настроений не наблюдалось. Всё же на прошедшей неделе прогнозы были в большей степени позитивными.

• В Morgan Stanley обнаруживают некоторые слабые точки в нефтяном спросе. Однако спрос продолжит превышать предложение до конца года, что предполагает цены нефти в районе $75 и выше, полагают в Morgan Stanley.

• Британский банк Barclays предполагает постепенное повышение цены нефти в ближайшем будущем на фоне сохраняющегося дефицита поставок. Аналитики банка даже допускают ралли до $100 за баррель, если ОПЕК+ не будет торопиться с повышением добычи. Средняя цена в текущем году составит $69 за баррель Brent по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне $66.

По состоянию на 9:10 мск:

• Brent - $73,44 (-0,47%),

• WTI - $71,57 (-0,47%),

• Золото - $1802,9 (-0,14%),

• Медь - $9574,71 (+0,13%),

• Никель - $19170 (+1,31%).