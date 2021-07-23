ПСБ: Очередной виток роста ставок фрахта приведет к усилению инфляционного давления на импортные товары

Очередной виток роста ставок фрахта приведет к усилению инфляционного давления на импортные товары

В середине лета стоимость морского фрахта контейнеров обновила ценовые рекорды, вплотную подойдя к отметке 13 000 долл. Также взлетела и стоимость перевозки насыпных грузов (металлов, зерна, угля) – индекс фрахта сухогрузов Baltic Dry удерживается у максимумов с 2010 года, формируя повышенный инфляционный фон в мире.

Ставки на контейнерные и насыпные перевозки взлетели в начале 2021 г. до рекордных уровней из-за неравномерного восстановления мировой экономики после пандемии, в результате чего на рынке возник сильнейший за много лет дефицит предложения. Ситуация усугубилась в мае и июне, когда китайские власти ввели локдауны в ряде припортовых провинций на фоне ограничения распространения COVID-19.

Аналогичная ситуация происходит и со ставками фрахта на насыпные грузы. Так, индекс Baltic Dry превысил отметку 3000 пунктов, что является максимальным его значением за 10 лет. Основной причиной является нехватка судов на фоне повышенного мирового спроса на сырье, а также логистические задержки в портах Азии.

По нашим оценкам, потенциал роста ставок морского фрахта еще не исчерпан. Дефицит контейнеров и судов будет сохраняться, как минимум, до 2023 года, а для восстановления баланса рынка потребуется время. К тому же существуют риски дальнейших локальных ограничений в портах Азии в случае возникновения новых вспышек инфекции.

Очередной виток роста ставок, по нашему прогнозу, приведет к заметному росту отпускных цен на некоторые категории товаров, импортируемых из стран Азии. В особенности это затронет те товары, у которых велика удельная стоимость логистических затрат. К такой категории относятся крупногабаритные товары. Так, например, предметы интерьера могут вырасти на 100 долл./шт, что при розничной цене спальной мебели стоимостью 50 тыс. руб. приведет к ее удорожанию на 10-15%.

Вклад в себестоимость 40-50 дюймовых телевизоров от удорожания логистики составит около 20-25 долл. Соответственно, себестоимость устройств среднего ценового диапазона стоимостью 20-25 тыс. руб. вырастет на 5-7%.

Ситуация с малогабаритными товарами складывается не так драматично. Так, фактор роста морских ставок для текстиля и смартфонов может составить менее 2%.

Высокие ставки фрахта уже привели к удорожанию импортных товаров весной этого года. Однако на этом инфляционное давление на азиатские товары не окончено, и очередной рост цен на них может произойти уже в начале осени. Полагаем, что стабилизацию ситуации со ставками фрахта можно ожидать лишь в 2022 году.

Владимир Соловьев