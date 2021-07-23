«Фридом Финанс»: Инвесторы демонстрируют осторожный оптимизм

Аналитики «Фридом Финанс»:

22 июля американские фондовые площадки завершили торговую сессию преимущественно в зеленой зоне. Индекс S&P 500 вырос на 0,2%, до 4367,48 пункта, а Nasdaq прибавил 0,36%, Dow Jones поднялся на 0,07%. В лидерах роста оказались ИТ-компании (+0,71%), сектор здравоохранения (+0,66%) и сектор циклических потребительских товаров (+0,58%). Негативную динамику показали энергетические (-1,13%) и финансовые компании (-1,04%). Акции «роста» отыграли отставание от бумаг «стоимости».

Domino’s Pizza (DPZ: +14,6%) представила результаты за второй квартал, в котором отразила EPS выше ожиданий. Crocs (CROX: +10%) отчиталась за прошедший период лучше прогноза и увеличила ожидания по выручке за третий квартал и полный 2021 год. Netgear (NTGR: -9,5%) отчиталась за второй квартал хуже прогнозов и отметила влияние ограничений в цепочке поставок.

Сегодня на мировых фондовых площадках наблюдается смешанная динамика. Продолжается обсуждение инфраструктурного пакета объемом $1,2 трлн. Стороны договорились не включать в него дорогостоящее направление Medicare, однако спорным вопросом по-прежнему остается источник финансирования перевозок и широкополосной связи. Растянутый процесс согласования может повлиять на перспективы законопроекта о «мягкой инфраструктуре» стоимостью $3,5 трлн, который демократы надеются принять через инструмент бюджетного примирения. Ожидается, что новое голосование может быть назначено на следующую неделю, когда будет готов окончательный текст программы.

Количество первичных обращений за пособием по безработице в США неожиданно увеличилось до двухмесячного максимума за неделю, закончившуюся 17 июля. Рост отмечался в штатах с низким уровнем вакцинации, в которых был зафиксирован всплеск новых заражений штаммом «дельта». Несмотря на это, еженедельный отчет Министерства труда показал, что все больше граждан возвращается на работу. Эта тенденция свидетельствует о том, что июльский отчет о занятости населения будет позитивным.

Предельный объем государственного долга начинает привлекать внимание инвесторов, становясь одним из главных рисков для рынка. До 31 июля «потолок заимствований» заморожен на уровне в $28,5 трлн. Если к этому моменту Конгресс не придет к консенсусу относительно допустимого уровня долговой нагрузки, министру финансов США Джанет Йеллен придется принять меры, чтобы избежать угрозы дефолта.

Азиатские фондовые площадки продемонстрировали в целом смешанную динамику. Гонконгский Hang Seng снизился на 1,55%, китайский CSI 300 упал на 1,21%, а японский Nikkei 225 прибавил 0,58%. EuroStoxx 50 растет на 0,44%. Аппетит к риску умеренный. Доходность 10-летних трежерис увеличивается до 1,283%. Цена на фьючерс Brent повышается до $73,79 за баррель. Золото растет до $1807 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4350–4400 пунктов.

Сегодня будут опубликованы предварительные данные по июльскому индексу деловой активности (PMI) в сфере услуг (ожидается 64,8 против 64,6 пункта в июне) и в производственном секторе (ожидается 62 против 62,1 пункта в июне).

Индекс настроений от Freedom Finance поднимается до 52 из 100, отражая относительно спокойную рыночную динамику в отсутствие значимых катализаторов.

Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка продолжил отскок вверх от 50-дневной скользящей средней. На графике доминирует «бычий» паттерн «ложный пробой». Впрочем, мы по-прежнему смотрим на краткосрочные перспективы индекса с осторожностью, так как индикатор MACD остается в красной зоне, а RSI пока указывает на смешанную картину. Осторожный краткосрочный взгляд сменится позитивным при уверенном преодолении бенчмарком отметки 4400 пунктов.