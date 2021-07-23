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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 23 июля: 4 258,6401 руб/1 г золота и 59,4000/1 г серебра

ЦБ РФ с 23 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 258,6401 руб.
  • 1 грамм серебра - 59,4000 руб.
  • 1 грамм платины - 2 558,8799 руб.
  • 1 грамм палладия - 6 314,2700 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 66,6002 р. (1,54%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7300 р. (1,21%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 15,8099 р. (0,61%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 63,7700 р. (1,00%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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