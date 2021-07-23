Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 23 июля: 4 258,6401 руб/1 г золота и 59,4000/1 г серебра ЦБ РФ с 23 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 258,6401 руб.

1 грамм серебра - 59,4000 руб.

1 грамм платины - 2 558,8799 руб.

1 грамм палладия - 6 314,2700 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 66,6002 р. (1,54%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7300 р. (1,21%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 15,8099 р. (0,61%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 63,7700 р. (1,00%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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