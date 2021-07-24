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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 июля: 4 276,1899 руб/1 г золота и 59,6800/1 г серебра

ЦБ РФ с 24 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 276,1899 руб.
  • 1 грамм серебра - 59,6800 руб.
  • 1 грамм платины - 2 577,9700 руб.
  • 1 грамм палладия - 6 415,2900 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 17,5499 р. (0,41%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2800 р. (0,47%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 19,0901 р. (0,75%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 101,0200 р. (1,60%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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