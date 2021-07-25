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Курсы валют ЦБ РФ на 25 июля: 73,7663 руб/доллар США и 86,8451 руб/евро

ЦБ РФ с 24 июля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 73,7663 руб.
  • 1 евро - 86,8451 руб.
  • 10 китайских юаней - 113,9000 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0718 р. (0,10%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0776 р. (0,09%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0670 р. (0,06%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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