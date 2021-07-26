«Фридом Финанс»: Отступаем с июньских высот

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Российский рынок с отставанием следовал за динамикой на внешних площадках. Обновить максимум не удалось. Приток средств из фондов, ориентированных на Россию, сначала замедлился, а затем сменился оттоком в объеме $30 млн. Это предопределило более раннее начало коррекции на отечественных площадках, чем на биржах США.

Сезон корпоративной отчетности в нашей стране проходит не настолько активно и слаженно, как в Штатах. Компаний на рынке на порядок меньше, по времени сезон растянут. А кроме того, фундаментальные факторы действуют на рынок слабее остальных. И многие бумаги, в особенности это относится к акциям сырьевого сектора, в краткосрочном плане выглядят перекупленными, торговые идеи в них отыграны. Техническая картина усиливает желание спекулянтов играть на понижение. Индекс РТС пробивает вниз 100-дневную среднюю. Центральным событием текущей недели станет заседание Банка России. Очевидно, что на фоне подскочившей до 6,5% инфляции ставку поднимут на 50-100 б.п., причем в сентябре не исключено ее новое повышение. Регулятор полагает, что пик инфляции не пройден. Это, а также коррекция рынка подталкивает инвесторов к поиску защитных активов. Среди них вполне могут оказаться акции «золотых» фондов, а также инфляционные ОФЗ. Спрос на валюту остается средним. Заметного ослабления рубля к доллару не наблюдается, даже несмотря на ускорение инфляции.

По некоторым данным, сеть магазинов Красное и Белое с годовой выручкой около 500 млрд руб. может готовить первичное размещение на бирже. Пока ретейлер не подтверждает планы стать публичным. Но для розничных инвесторов подобное IPO было бы интересной идеей. Статистику размещений акций на российском рынке пока нельзя назвать однозначно позитивной. Но неудачу в результате IPO чаще терпели промышленные компании. Большинство акций эмитентов, чей бизнес ориентирован на высокую долю розничных продаж, демонстрировало рост с момента первичного размещения.

По нашим прогнозам, отрицательная динамика будет преобладать на фондовых площадках до конца июля. Лучше рынка могут оказаться акции металлургических компаний. Аутсайдерами, вероятнее всего, станут бумаги нефтегазового сектора, банков, продовольственного ретейла и энергетики. Исключение могут составить Башнефть и Интер РАО. Положительную динамику способны продемонстрировать акции Аэрофлота, Яндекса, Mail.Ru, HeadHunter, Мосбиржи. Ожидания по индексу Мосбиржи: диапазон 3650-3850 пунктов. Ориентир для пары USD/RUB: 72-75,5.