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ПСБ: Промышленность продолжает рост. Драйверы меняются

В июне положительная динамика промышленного производства незначительно замедлилась (+10,4% г/г, после +12,3% г/г в мае). За полугодие рост составил 4,4% г/г. Сектор продолжает демонстрировать расширение выпуска продукции относительно докризисного уровня (+2,3% к июню 2019 г., в мае +3,3%, в апреле +2,5%).    

Динамика промышленного выпуска соответствует прогнозируемому тренду. До конца года ждем постепенный возврат промышленного выпуска к умеренным темпам роста, по мере исчерпания эффекта низкой статистической базы.

Рост зафиксирован во всех сегментах промышленности. При этом наблюдается смена драйвера – активная фаза восстановления выпуска продукции добывающей промышленности обеспечивает рост ее влияния на общий уровень динамики промышленного производства. Рост в обработке замедляется, но остается высоким.

Обновленный прогноз динамики промышленного производства пока остается актуальным. Рост промышленности во 2 кв. лишь незначительно превысил прогнозный уровень (10,1% г/г против 9,5% г/г). И это отклонение отчасти связано с пересмотром данных за май – Росстат повысил оценку роста промышленности с 11,8% г/г до 12,3% г/г.

Промышленность уже третий месяц подряд демонстрирует уровни выпуска выше докризисных значений. Тем не менее, еще не все сегменты сектора восстановились. Пространство для восстановления пока сохраняется в добыче полезных ископаемых (в июне -1,2% к июню 2019 г.), что связано с уменьшением объемов нефте- и газодобычи на 5,1%, добычи угля на 1,6%, а также добычи металлических руд на 0,3%.

Остальные секторы уже перешли к стадии расширения выпуска. В июне обработка увеличила производство на 4,3% (к июню 2019г.), энергетический сектор – на 3,4%, водоснабжение и экология – на 18%.

Исчерпание пространства для восстановительного роста является главным фактором для прогнозируемого замедления динамики в промышленности. Начальная стадия этого процесса уже фиксируется в обработке и энергетике. При этом активная фаза восстановления в добыче полезных ископаемых отводит этой отрасли роль основного драйвера промышленности в кратко- и среднесрочной перспективе. Обновленные условия сделки ОПЕК+, ориентированные на более раннее смягчение ограничений по добыче нефти будут способствовать развитию указанной зависимости в текущем году.  

Уже в июне, с учетом значительного веса отрасли, добыча полезных ископаемых стала главным драйвером роста промышленности. При этом с начала года отрасль смогла продемонстрировать лишь нулевую динамику.

В июне добыча нефти и газа выросла на 12,8 г/г (за первое полугодие -2,4%). Существенный рост фиксируется в добыче нерудных полезных ископаемых (+57,4% г/г к июню 2020г., и +27,1% за первое полугодие), что косвенно указывает на высокий спрос со стороны строительного сектора. За последний месяц снижение выпуска продукции зафиксировано только в добыче металлических руд (-2,3% г/г и -0,6% за 1 полугодие). Главным фактором стало сокращение добычи руд цветных металлов (-7,5% г/г в июне).

В обрабатывающей промышленности в июне практически все отрасли показали положительную динамику. Исключением стали только производство табачных изделий (-7,6% г/г за июнь) и производство электрического оборудования (-1,4% г/г). При этом за первое полугодие обе отрасли демонстрируют хороший прирост выпуска (+4,5% и +12,2% соответственно), так что снижение скорее локальное.

Остальные отрасли машиностроения (кроме пр-ва электрооборудования) в июне продолжали демонстрировать уверенный рост. Их положительная динамика за полугодие измеряется двузначными уровнями (пр-во автотранспортных средств +41,5%, прочего транспорта +21,6%, компьютеров и электроники +20%, машин и оборудования +15,5%)

 

Наиболее слабыми отраслями обработки остаются пр-во кокса и нефтепереработка (-0,2% г/г за полугодие), а также металлургия (-0,6% г/г). Но обе эти отрасли в последние месяцы демонстрируют устойчивый рост – в июне +9,2% г/г и +1,3% г/г соответственно.

Вывод.

Динамизм промышленного выпуска пока сохраняется. С учетом устойчивого комплексного роста экономической активности во всех секторах экономики России, а также смягчения условий сделки ОПЕК+, растет вероятность более плавного замедления темпов роста выпуска промышленной продукции.

Тем не менее, пока обновленный прогноз остается актуальным. В краткосрочной перспективе ждем дальнейшего снижения темпов роста в энергетике и обрабатывающей промышленности, в первую очередь за счет исчерпания фактора восстановительного роста.

Прогноз роста промышленного производства в 2021 году сохранен на уровне 3,9%. 

Денис Попов, ПАО «Промсвязьбанк»


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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