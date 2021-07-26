Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Инвесторы уходят на выходные, фиксируя позиции

Российский фондовый рынок закрывает эту странную неделю легкой коррекцией и фиксацией прибыли. Индекс МосБиржи отступил к 3733 пунктам и может консолидироваться в диапазоне 3700-3750 пунктов. Индекс РТС закрепился около 1595 пунктов и способен колебаться в коридоре 1590-1610 пунктов. За неделю рублевый индикатор снизился на 0,16%, но амплитуда колебаний была захватывающей. Индекс РТС сумел вырасти на 0,6%.

В лидерах роста за неделю остались акции компаний металлургического сектора: бумаги ММК выросли на 4%, «Северстали» - на 3,5%, НЛМК - на 2,7%. В лидерах снижения оказались привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (-17,2%), акции «Полиметалла» ослабли на 5,7%, бумаги «Русала» потеряли 4%.

Интерес к акциям металлургов высокий: все три эмитента неплохо отчитались за второй квартал, дивидендная история во всех обозначенных случаях вполне достойная, повышенные пошлины металлургов сейчас особенно не беспокоят.

Доллар США чуть проседает и движется к 73,68 руб. в пятницу вечером. Да, Центробанк сделал яркий шаг и повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 6,5% годовых, но позитив тут только для банков. Немонетарный характер инфляции монетарными механизмами разрешить вряд ли удастся. Евро стоит 86,70 руб. и может двигаться в пределах 86-87 руб. и далее. За пять торговых дней «американец» снизился на 0,5%, евро отступил на 1,2%.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Байкальский международный форум партнеров
Реформирование лесной отрасли обсудят на II Байкальском международном форуме партнеров
Опубликована деловая программа II Байкальского международного форума партнеров
Стратегическая сессия по отбору инвестпроектов состоится в рамках Байкальского международного форума партнеров
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги