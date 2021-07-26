ИАЦ «Альпари»: Инвесторы уходят на выходные, фиксируя позиции

Российский фондовый рынок закрывает эту странную неделю легкой коррекцией и фиксацией прибыли. Индекс МосБиржи отступил к 3733 пунктам и может консолидироваться в диапазоне 3700-3750 пунктов. Индекс РТС закрепился около 1595 пунктов и способен колебаться в коридоре 1590-1610 пунктов. За неделю рублевый индикатор снизился на 0,16%, но амплитуда колебаний была захватывающей. Индекс РТС сумел вырасти на 0,6%.

В лидерах роста за неделю остались акции компаний металлургического сектора: бумаги ММК выросли на 4%, «Северстали» - на 3,5%, НЛМК - на 2,7%. В лидерах снижения оказались привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (-17,2%), акции «Полиметалла» ослабли на 5,7%, бумаги «Русала» потеряли 4%.

Интерес к акциям металлургов высокий: все три эмитента неплохо отчитались за второй квартал, дивидендная история во всех обозначенных случаях вполне достойная, повышенные пошлины металлургов сейчас особенно не беспокоят.

Доллар США чуть проседает и движется к 73,68 руб. в пятницу вечером. Да, Центробанк сделал яркий шаг и повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 6,5% годовых, но позитив тут только для банков. Немонетарный характер инфляции монетарными механизмами разрешить вряд ли удастся. Евро стоит 86,70 руб. и может двигаться в пределах 86-87 руб. и далее. За пять торговых дней «американец» снизился на 0,5%, евро отступил на 1,2%.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»