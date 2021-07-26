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ПСБ: После повышения ключевой ставки ЦБР доходность длинные ОФЗ снизилась, коротких - выросла

После повышения ключевой ставки ЦБР доходность длинные ОФЗ снизилась, коротких - выросла.

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Реакция рынка ОФЗ на повышение ключевой ставки сразу на 100 б.п. и пересмотр макро прогноза оказалась сдержанной. В пятницу доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 6,98% годовых (-4 б.п.), доходность 1-летних ОФЗ выросла до 6,56% (+3 б.п.). Повышение ставки до 6,5% на заседании 23 июля совпало с ожиданиями рынка и было отыграно за последние две недели: доходность 1-летних ОФЗ выросла на 19 б.п., 10-летних – снизилась на 23 б.п.​

Новый макро прогноз регулятора предполагает, что повышение ставки с большой вероятностью продолжится в этом году. Мы ждем повышения ставки до 7%. В данном случае доходность 1-летних ОФЗ может подрасти еще на 30-50 б.п. Позитивная реакция длинных ОФЗ на текущее ужесточение денежно-кредитной политики, на наш взгляд, справедливо отражает ожидания замедления инфляции в долгосрочной перспективе в результате усилий ЦБР. Сегодня ожидаем, что торги ОФЗ будут проходить в боковом диапазоне. В течение недели в фокусе внимания будет заседание ФРС.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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