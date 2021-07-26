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«Фридом Финанс»: В фокусе отчетность Ленты

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Преобладала слабонегативная динамика. Рынок следовал за внешним фоном. После ралли скорректировались акции ИСКЧ (-9,38%). В лидеры роста из-за повышенной волатильности, вызванной дивидендным отскоком и закрытием реестра акционеров, вышли бумаги Ашинского метзавода (+14,20%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73,50-74. 

Просматривается стремление к коррекции. Российский рынок остается за пределами положительного тренда на внешних площадках. Наибольшие колебания демонстрируют низколиквидные акции, что свидетельствует об отсутствии заметного интереса к голубым фишкам. В этой ситуации более вероятна коррекция под влиянием негативных сигналов, чем рост с учетом позитивного внешнего фона. Технически вероятен откат индекса Мосбиржи в диапазон 3600-3700 пунктов.  

Лента (-0,13%) отчитается за второй квартал по МСФО. Без учета консолидации сети Билла продажи компании ожидаются на уровне 111 млрд руб. На их динамику в ряду других факторов влияла продовольственная инфляция. То есть рост показателей обусловило повышение цен и восстановление трафика. EBITDA ретейлера прогнозируется вблизи 7 млрд руб.  На фоне пандемии и резкого падения трафика в предыдущих отчетных периодах компания приостановила развитие в формате гипермаркетов. 

Ожидаем смешанную динамику. Индекс Московской биржи может снизиться к отметке 3700 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: 73-74 пунктов.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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